Al Mayadeen: по сирийской провинции Дейр-эз-Зор нанесли авиаудар

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Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, хомс
Al Mayadeen предполагает, что по сирийской провинции ударили именно США Фото:

Сирийская провинция Дейр-Эз-Зор подверглась ударам неизвестной авиации. Погибли несколько человек. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«По данным нашего корреспондента, воздушная агрессия была нанесена по району Салхия в Аль-Букамале, на границе с Ираком, жилым кварталам в Аль-Маядине и кварталу Аль-Кусур в провинции Дейр-эз-Зоре», — передает Al Mayadeen. При этом сирийские журналисты уверены, что удар нанесла именно американская авиация. Есть погибшие.

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Сирийская провинция Дейр-Эз-Зор подверглась ударам неизвестной авиации. Погибли несколько человек. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen. «По данным нашего корреспондента, воздушная агрессия была нанесена по району Салхия в Аль-Букамале, на границе с Ираком, жилым кварталам в Аль-Маядине и кварталу Аль-Кусур в провинции Дейр-эз-Зоре», — передает Al Mayadeen. При этом сирийские журналисты уверены, что удар нанесла именно американская авиация. Есть погибшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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