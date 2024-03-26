Al Mayadeen: по сирийской провинции Дейр-эз-Зор нанесли авиаудар

Al Mayadeen предполагает, что по сирийской провинции ударили именно США
Сирийская провинция Дейр-Эз-Зор подверглась ударам неизвестной авиации. Погибли несколько человек. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
«По данным нашего корреспондента, воздушная агрессия была нанесена по району Салхия в Аль-Букамале, на границе с Ираком, жилым кварталам в Аль-Маядине и кварталу Аль-Кусур в провинции Дейр-эз-Зоре», — передает Al Mayadeen. При этом сирийские журналисты уверены, что удар нанесла именно американская авиация. Есть погибшие.
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