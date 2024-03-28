ЦБ: международные резервы РФ за неделю уменьшились на 4,2 млрд долларов

28 марта 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Международные резервы России сократились на 0,7% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские международные резервы сократились на 4,2 млрд долларов с 15 по 22 марта. На данный момент они составляют 590,1 млрд долларов. Об этом сговорится в материалах Банка России. «Международные резервы по состоянию на конец дня 22 марта 2024 года составили 590,1 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 4,2 миллиарда долларов США», — передает РИА Новости информацию из материалов ЦБ. В процентах сокращение составляет 0,7%. Отмечается, что сокращение международных резервов произошло из-за отрицательной переоценки и операций. Они проводились ЦБ в рамках бюджетного правила. Международные или золотовалютные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые есть в распоряжении правительства и Банка России. Они состоят из специальных прав заимствования (СДР), монетарного золота, иностранной валюты и резервной позиции в Международном Валютном Фонде (МВФ). За 2023 год эти резервы увеличились на 2,9%, их сумма к началу 2024 года составила 598,592 млрд долларов. Ранее в Центральном банке сообщили, что в декабре 2023 года объем золотовалютных резервов РФ вырос до 592,352 млрд долларов. Прибавка составила 16,603 млрд долларов. Также доля золота в накоплениях выросла до рекордных 26%, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские международные резервы сократились на 4,2 млрд долларов с 15 по 22 марта. На данный момент они составляют 590,1 млрд долларов. Об этом сговорится в материалах Банка России. «Международные резервы по состоянию на конец дня 22 марта 2024 года составили 590,1 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 4,2 миллиарда долларов США», — передает РИА Новости информацию из материалов ЦБ. В процентах сокращение составляет 0,7%. Отмечается, что сокращение международных резервов произошло из-за отрицательной переоценки и операций. Они проводились ЦБ в рамках бюджетного правила. Международные или золотовалютные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые есть в распоряжении правительства и Банка России. Они состоят из специальных прав заимствования (СДР), монетарного золота, иностранной валюты и резервной позиции в Международном Валютном Фонде (МВФ). За 2023 год эти резервы увеличились на 2,9%, их сумма к началу 2024 года составила 598,592 млрд долларов. Ранее в Центральном банке сообщили, что в декабре 2023 года объем золотовалютных резервов РФ вырос до 592,352 млрд долларов. Прибавка составила 16,603 млрд долларов. Также доля золота в накоплениях выросла до рекордных 26%, передает телеканал 360.