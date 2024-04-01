Глава оружейного концерна заявил, что Европа теряет союзника в лице США

Глава Rheinmetall: США не придут на помощь Европе в случае угрозы
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Флот США. Авианосец. Самолеты. stock, нато, сша, корабль, ВМФ, авианосец,  stock
США не прибудет на помощь Европе в случае военной угрозы, заявил Армин Паппергер Фото:

США в случае военной угрозы Европы не придут ей на помощь, они будут сосредоточена на Азии. Об этом заявил гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

«США больше внимания уделяют Азиатско-Тихоокеанскому региону, чем Европе. Если очень рискованная ситуация в регионе приведет к полномасштабному вооруженному конфликту, то США сосредоточатся на Азии, и тогда Европа останется в полном одиночестве», — заявил Армин Паппергер в разговоре с газетой Financial Times.

Он отметил, что в последнее время европейские лидеры были уверены в помощи США в случае чрезвычайной ситуации. Однако сейчас на это не стоит рассчитывать. Причина — это заблокированный в Конгрессе проект помощи для Украины.

Поэтому Германия наращивает свою оборонную промышленность. Этот курс продолжится и после президентских выборов в США, заявил Армин Паппергер.

До этого газета The Telegraph сообщила, что Украина летом 2024 года столкнется с новой угрозой — выборы в Европарламент. Если на них победят крайне правые партии, то Киев рискует остаться без военной поддержки.

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США в случае военной угрозы Европы не придут ей на помощь, они будут сосредоточена на Азии. Об этом заявил гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. «США больше внимания уделяют Азиатско-Тихоокеанскому региону, чем Европе. Если очень рискованная ситуация в регионе приведет к полномасштабному вооруженному конфликту, то США сосредоточатся на Азии, и тогда Европа останется в полном одиночестве», — заявил Армин Паппергер в разговоре с газетой Financial Times. Он отметил, что в последнее время европейские лидеры были уверены в помощи США в случае чрезвычайной ситуации. Однако сейчас на это не стоит рассчитывать. Причина — это заблокированный в Конгрессе проект помощи для Украины. Поэтому Германия наращивает свою оборонную промышленность. Этот курс продолжится и после президентских выборов в США, заявил Армин Паппергер. До этого газета The Telegraph сообщила, что Украина летом 2024 года столкнется с новой угрозой — выборы в Европарламент. Если на них победят крайне правые партии, то Киев рискует остаться без военной поддержки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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