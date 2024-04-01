Глава оружейного концерна заявил, что Европа теряет союзника в лице США

Глава Rheinmetall: США не придут на помощь Европе в случае угрозы

01 апреля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

США не прибудет на помощь Европе в случае военной угрозы, заявил Армин Паппергер Фото: U.S. Navy США в случае военной угрозы Европы не придут ей на помощь, они будут сосредоточена на Азии. Об этом заявил гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. «США больше внимания уделяют Азиатско-Тихоокеанскому региону, чем Европе. Если очень рискованная ситуация в регионе приведет к полномасштабному вооруженному конфликту, то США сосредоточатся на Азии, и тогда Европа останется в полном одиночестве», — заявил Армин Паппергер в разговоре с газетой Financial Times . Он отметил, что в последнее время европейские лидеры были уверены в помощи США в случае чрезвычайной ситуации. Однако сейчас на это не стоит рассчитывать. Причина — это заблокированный в Конгрессе проект помощи для Украины. Поэтому Германия наращивает свою оборонную промышленность. Этот курс продолжится и после президентских выборов в США, заявил Армин Паппергер. До этого газета The Telegraph сообщила, что Украина летом 2024 года столкнется с новой угрозой — выборы в Европарламент. Если на них победят крайне правые партии, то Киев рискует остаться без военной поддержки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США в случае военной угрозы Европы не придут ей на помощь, они будут сосредоточена на Азии. Об этом заявил гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. «США больше внимания уделяют Азиатско-Тихоокеанскому региону, чем Европе. Если очень рискованная ситуация в регионе приведет к полномасштабному вооруженному конфликту, то США сосредоточатся на Азии, и тогда Европа останется в полном одиночестве», — заявил Армин Паппергер в разговоре с газетой Financial Times. Он отметил, что в последнее время европейские лидеры были уверены в помощи США в случае чрезвычайной ситуации. Однако сейчас на это не стоит рассчитывать. Причина — это заблокированный в Конгрессе проект помощи для Украины. Поэтому Германия наращивает свою оборонную промышленность. Этот курс продолжится и после президентских выборов в США, заявил Армин Паппергер. До этого газета The Telegraph сообщила, что Украина летом 2024 года столкнется с новой угрозой — выборы в Европарламент. Если на них победят крайне правые партии, то Киев рискует остаться без военной поддержки.