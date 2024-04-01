Глава оружейного концерна заявил, что Европа теряет союзника в лице США

США в случае военной угрозы Европы не придут ей на помощь, они будут сосредоточена на Азии. Об этом заявил гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
«США больше внимания уделяют Азиатско-Тихоокеанскому региону, чем Европе. Если очень рискованная ситуация в регионе приведет к полномасштабному вооруженному конфликту, то США сосредоточатся на Азии, и тогда Европа останется в полном одиночестве», — заявил Армин Паппергер в разговоре с газетой
Он отметил, что в последнее время европейские лидеры были уверены в помощи США в случае чрезвычайной ситуации. Однако сейчас на это не стоит рассчитывать. Причина — это заблокированный в Конгрессе проект помощи для Украины.
Поэтому Германия наращивает свою оборонную промышленность. Этот курс продолжится и после президентских выборов в США, заявил Армин Паппергер.
До этого газета The Telegraph сообщила, что Украина летом 2024 года столкнется с новой угрозой — выборы в Европарламент. Если на них победят крайне правые партии, то Киев рискует остаться без военной поддержки.
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