Американский пилот F-16 сделал серьезный шаг в сторону России. Видео

Американский пилот F-16 Хэмптон заявил, что хочет воевать на стороне ВСУ

01 апреля 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Американский пилот F-16 готов отправиться на Украину и воевать с ВС РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский пилот истребителей F-16 Дэн Хэмптон заявил, что готов отправиться на Украину и воевать с ВС РФ. Об этом он сказал в эфире украинского 24 канала. «И есть небольшая группа таких пилотов, как я, которые тоже готовы сделать для Украины все, что в наших силах», — отметил военный в эфире. При этом на вопрос о том, как это возможно, он отвечать не стал. Ранее Минобороны РФ сообщало, что общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину с 24 февраля 2022 года, составило 13 387 человек. Уточнялось, что больше всего боевиков приехали из Польши — 2960 человек. Также в числе наемников, решивших воевать на стороне Украины, есть представители Грузии (1042 человека), США (1113) и других стран, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский пилот истребителей F-16 Дэн Хэмптон заявил, что готов отправиться на Украину и воевать с ВС РФ. Об этом он сказал в эфире украинского 24 канала. «И есть небольшая группа таких пилотов, как я, которые тоже готовы сделать для Украины все, что в наших силах», — отметил военный в эфире. При этом на вопрос о том, как это возможно, он отвечать не стал. Ранее Минобороны РФ сообщало, что общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину с 24 февраля 2022 года, составило 13 387 человек. Уточнялось, что больше всего боевиков приехали из Польши — 2960 человек. Также в числе наемников, решивших воевать на стороне Украины, есть представители Грузии (1042 человека), США (1113) и других стран, передает «Национальная служба новостей».