Американский пилот F-16 сделал серьезный шаг в сторону России. Видео

Американский пилот F-16 Хэмптон заявил, что хочет воевать на стороне ВСУ
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НАТО. Москва. stock, нато, истребитель, nato, ф16, f16,  stock
Американский пилот F-16 готов отправиться на Украину и воевать с ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американский пилот истребителей F-16 Дэн Хэмптон заявил, что готов отправиться на Украину и воевать с ВС РФ. Об этом он сказал в эфире украинского 24 канала.

«И есть небольшая группа таких пилотов, как я, которые тоже готовы сделать для Украины все, что в наших силах», — отметил военный в эфире. При этом на вопрос о том, как это возможно, он отвечать не стал.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину с 24 февраля 2022 года, составило 13 387 человек. Уточнялось, что больше всего боевиков приехали из Польши — 2960 человек. Также в числе наемников, решивших воевать на стороне Украины, есть представители Грузии (1042 человека), США (1113) и других стран, передает «Национальная служба новостей».

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Американский пилот истребителей F-16 Дэн Хэмптон заявил, что готов отправиться на Украину и воевать с ВС РФ. Об этом он сказал в эфире украинского 24 канала. «И есть небольшая группа таких пилотов, как я, которые тоже готовы сделать для Украины все, что в наших силах», — отметил военный в эфире. При этом на вопрос о том, как это возможно, он отвечать не стал. Ранее Минобороны РФ сообщало, что общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину с 24 февраля 2022 года, составило 13 387 человек. Уточнялось, что больше всего боевиков приехали из Польши — 2960 человек. Также в числе наемников, решивших воевать на стороне Украины, есть представители Грузии (1042 человека), США (1113) и других стран, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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