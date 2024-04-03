Детский омбудсмен показала депутатам мультфильм «Скибиди-туалет», назвав его «вакханалией»

Детский омбудсмен Митянина: мультфильм «Скибиди-туалет» — «вакханалия»

03 апреля 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Депутат отметила, что дети с нетерпением ждут новых серий мультфильма и просят покупать им игрушки Фото: Анна Майорова © URA.RU Мультфильм «Скибиди-туалет» является «вакханалией». Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина в ходе отчета перед парламентом о своей работе. «Дети 7-8 лет с нетерпением ждут новых серий и просят родителей покупать им игрушки, которые изображают героев этой вакханалии. У самого популярного видео 297 миллионов просмотров», — заявила Митянина. Депутат показала фрагмент данного мультфильма, во время своего отчета. Также с трибуны заксобрания она показала игрушки, о которых упоминала ранее. Митянина отметила, что она видит опасность в свободе распространения доступа информации через интернет для детей. И главной проблемой на сегодняшний день является качество информации, распространяемой бесконтрольно. По ее мнению, сегодня в интернете «очень много мусора». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мультфильм «Скибиди-туалет» является «вакханалией». Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина в ходе отчета перед парламентом о своей работе. «Дети 7-8 лет с нетерпением ждут новых серий и просят родителей покупать им игрушки, которые изображают героев этой вакханалии. У самого популярного видео 297 миллионов просмотров», — заявила Митянина. Депутат показала фрагмент данного мультфильма, во время своего отчета. Также с трибуны заксобрания она показала игрушки, о которых упоминала ранее. Митянина отметила, что она видит опасность в свободе распространения доступа информации через интернет для детей. И главной проблемой на сегодняшний день является качество информации, распространяемой бесконтрольно. По ее мнению, сегодня в интернете «очень много мусора».