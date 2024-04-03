Детский омбудсмен показала депутатам мультфильм «Скибиди-туалет», назвав его «вакханалией»

Мультфильм «Скибиди-туалет» является «вакханалией». Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина в ходе отчета перед парламентом о своей работе.
«Дети 7-8 лет с нетерпением ждут новых серий и просят родителей покупать им игрушки, которые изображают героев этой вакханалии. У самого популярного видео 297 миллионов просмотров», — заявила Митянина. Депутат показала фрагмент данного мультфильма, во время своего отчета. Также с трибуны заксобрания она показала игрушки, о которых упоминала ранее.
Митянина отметила, что она видит опасность в свободе распространения доступа информации через интернет для детей. И главной проблемой на сегодняшний день является качество информации, распространяемой бесконтрольно. По ее мнению, сегодня в интернете «очень много мусора».
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