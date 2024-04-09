Кабмин поддержал запрет на взыскание выплаты за участие в СВО при банкротстве

Правительство РФ поддержало законопроект «Единой России», который запрещает взыскивать выплаты в рамках процедуры банкротства за участие в СВО. Там уточнили, что в документ еще нужно внести корректировки.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями», — говорится в проекте отзыва кабмина. Его цитирует ТАСС.
Также там уточняется, что необходимо обеспечить соблюдение требований по указанию в расчетных документах кода вида дохода. Это должно быть сделано для того, чтобы исключить риски обращения взыскания на выплаты, связанные с участием в СВО.
В частности, фракция «Справедливая Россия — За правду» приготовила законопроект, согласно которому участникам СВО будут выделены земельные участки площадью до одного гектара. При этом там уточнили, что такая мера может быть предоставлена однократно в любом субъекте РФ за исключением Республики Крым, Московской и Калининградской области, а также городах федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.
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