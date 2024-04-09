Кабмин поддержал запрет на взыскание выплаты за участие в СВО при банкротстве

09 апреля 2024 в 06:34 Размер текста - 17 +

Законопроект «Единой России» требует доработки и исправления замечаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство РФ поддержало законопроект «Единой России», который запрещает взыскивать выплаты в рамках процедуры банкротства за участие в СВО. Там уточнили, что в документ еще нужно внести корректировки. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями», — говорится в проекте отзыва кабмина. Его цитирует ТАСС. Также там уточняется, что необходимо обеспечить соблюдение требований по указанию в расчетных документах кода вида дохода. Это должно быть сделано для того, чтобы исключить риски обращения взыскания на выплаты, связанные с участием в СВО. В частности, фракция «Справедливая Россия — За правду» приготовила законопроект, согласно которому участникам СВО будут выделены земельные участки площадью до одного гектара. При этом там уточнили, что такая мера может быть предоставлена однократно в любом субъекте РФ за исключением Республики Крым, Московской и Калининградской области, а также городах федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ поддержало законопроект «Единой России», который запрещает взыскивать выплаты в рамках процедуры банкротства за участие в СВО. Там уточнили, что в документ еще нужно внести корректировки. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями», — говорится в проекте отзыва кабмина. Его цитирует ТАСС. Также там уточняется, что необходимо обеспечить соблюдение требований по указанию в расчетных документах кода вида дохода. Это должно быть сделано для того, чтобы исключить риски обращения взыскания на выплаты, связанные с участием в СВО. В частности, фракция «Справедливая Россия — За правду» приготовила законопроект, согласно которому участникам СВО будут выделены земельные участки площадью до одного гектара. При этом там уточнили, что такая мера может быть предоставлена однократно в любом субъекте РФ за исключением Республики Крым, Московской и Калининградской области, а также городах федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.