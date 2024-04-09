Кабмин поддержал запрет на взыскание выплаты за участие в СВО при банкротстве

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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, депутат, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию
Законопроект «Единой России» требует доработки и исправления замечаний Фото:

Правительство РФ поддержало законопроект «Единой России», который запрещает взыскивать выплаты в рамках процедуры банкротства за участие в СВО. Там уточнили, что в документ еще нужно внести корректировки.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями», — говорится в проекте отзыва кабмина. Его цитирует ТАСС.

Также там уточняется, что необходимо обеспечить соблюдение требований по указанию в расчетных документах кода вида дохода. Это должно быть сделано для того, чтобы исключить риски обращения взыскания на выплаты, связанные с участием в СВО.

В частности, фракция «Справедливая Россия — За правду» приготовила законопроект, согласно которому участникам СВО будут выделены земельные участки площадью до одного гектара. При этом там уточнили, что такая мера может быть предоставлена однократно в любом субъекте РФ за исключением Республики Крым, Московской и Калининградской области, а также городах федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.

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Правительство РФ поддержало законопроект «Единой России», который запрещает взыскивать выплаты в рамках процедуры банкротства за участие в СВО. Там уточнили, что в документ еще нужно внести корректировки. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями», — говорится в проекте отзыва кабмина. Его цитирует ТАСС. Также там уточняется, что необходимо обеспечить соблюдение требований по указанию в расчетных документах кода вида дохода. Это должно быть сделано для того, чтобы исключить риски обращения взыскания на выплаты, связанные с участием в СВО. В частности, фракция «Справедливая Россия — За правду» приготовила законопроект, согласно которому участникам СВО будут выделены земельные участки площадью до одного гектара. При этом там уточнили, что такая мера может быть предоставлена однократно в любом субъекте РФ за исключением Республики Крым, Московской и Калининградской области, а также городах федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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