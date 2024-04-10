Украинский вратарь «Реала» подвел команду в важном матче против «Манчестер Сити»

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ФК "Урал", открытая тренировка на Центральном стадионе. Екатеринбург, тренировка, футбол, вратарь, гол, фк урал
Андрей Лунин допустил ошибку на второй минуте матча Фото:

Во время четвертьфинала футбольного матча «Реала» и «Манчестера» Лиги чемпионов украинский вратарь Андрей Лунин пропустил мяч во время штрафного удара. При этом он поставил одного из игроков в стенку и не смог отразить атаку в ближний угол.

«В самом начале игры по-крупному напортачил украинский вратарь Андрей Лунин. При штрафном ударе метров с 30 он почему-то поставил одного игрока в стенку, а затем прозевал удар в ближний угол», — передает Sport24.

Уточняется, что оказия произошла на второй минуте матча. Лунин играл за футбольный клуб «Реал Мадрид», который состязался с «Манчестер Сити».

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Во время четвертьфинала футбольного матча «Реала» и «Манчестера» Лиги чемпионов украинский вратарь Андрей Лунин пропустил мяч во время штрафного удара. При этом он поставил одного из игроков в стенку и не смог отразить атаку в ближний угол. «В самом начале игры по-крупному напортачил украинский вратарь Андрей Лунин. При штрафном ударе метров с 30 он почему-то поставил одного игрока в стенку, а затем прозевал удар в ближний угол», — передает Sport24. Уточняется, что оказия произошла на второй минуте матча. Лунин играл за футбольный клуб «Реал Мадрид», который состязался с «Манчестер Сити».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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