Украинский вратарь «Реала» подвел команду в важном матче против «Манчестер Сити»

Во время четвертьфинала футбольного матча «Реала» и «Манчестера» Лиги чемпионов украинский вратарь Андрей Лунин пропустил мяч во время штрафного удара. При этом он поставил одного из игроков в стенку и не смог отразить атаку в ближний угол.
«В самом начале игры по-крупному напортачил украинский вратарь Андрей Лунин. При штрафном ударе метров с 30 он почему-то поставил одного игрока в стенку, а затем прозевал удар в ближний угол», — передает
Уточняется, что оказия произошла на второй минуте матча. Лунин играл за футбольный клуб «Реал Мадрид», который состязался с «Манчестер Сити».
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