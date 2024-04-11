Индийская компания хочет лишить «Фармасинтез» прав на препарат от ВИЧ

11 апреля 2024 в 05:35 Размер текста - 17 +

Lok-Beta Pharmaceuticals из Индии 4 марта подала иск в Суд РФ по интеллектуальным правам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Индийская фармацевтическая компания Lok-Beta Pharmaceuticals в марте этого года подала иск на производителей лекарств «Фармасинтез». Компания Индии хочет лишить российскую организацию прав на препарат от ВИЧ. Информация об иске указана в картотеке арбитражных дел. «Фармацевтическая компания Lok-Beta Pharmaceuticals из Индии 4 марта 2024 года подала иск в российский Суд по интеллектуальным правам (СИП) с требованием отменить решение Роспатента, которое сохранило за российским „Фармасинтезом“ патентные права на лопинавир+ритонавир. Препарат используется для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции», — передает данные картотеки дел газета «Ведомости». Федеральная служба по интеллектуальной собственности отказала 30 ноября 2023 года индийскому производителю в отзыве патента у «Фармасинтеза». Ведомство не согласилось с доводами Lok-Beta Pharmaceuticals о несоответствии данной формулы критерию новизны. Компания Agouron Pharmaceuticals попыталась остановить закупку препарата для лечения рака почек. Его для тюменцев закупает департамент здравоохранения региона. Американская компания заявила, что собирается предъявить иск к департаменту и поставщику. Причиной стало то, что «Акситиниб», использующийся для лечения рака почек, является воспроизведенным. А патент на оригинальный препарат «Инлита» как раз принадлежит Agouron Pharmaceuticals. Поэтому продажа других лекарств с аналогичным действием приносит убытки. При этом суд отказал истцу в его требованиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Индийская фармацевтическая компания Lok-Beta Pharmaceuticals в марте этого года подала иск на производителей лекарств «Фармасинтез». Компания Индии хочет лишить российскую организацию прав на препарат от ВИЧ. Информация об иске указана в картотеке арбитражных дел. «Фармацевтическая компания Lok-Beta Pharmaceuticals из Индии 4 марта 2024 года подала иск в российский Суд по интеллектуальным правам (СИП) с требованием отменить решение Роспатента, которое сохранило за российским „Фармасинтезом“ патентные права на лопинавир+ритонавир. Препарат используется для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции», — передает данные картотеки дел газета «Ведомости». Федеральная служба по интеллектуальной собственности отказала 30 ноября 2023 года индийскому производителю в отзыве патента у «Фармасинтеза». Ведомство не согласилось с доводами Lok-Beta Pharmaceuticals о несоответствии данной формулы критерию новизны. Компания Agouron Pharmaceuticals попыталась остановить закупку препарата для лечения рака почек. Его для тюменцев закупает департамент здравоохранения региона. Американская компания заявила, что собирается предъявить иск к департаменту и поставщику. Причиной стало то, что «Акситиниб», использующийся для лечения рака почек, является воспроизведенным. А патент на оригинальный препарат «Инлита» как раз принадлежит Agouron Pharmaceuticals. Поэтому продажа других лекарств с аналогичным действием приносит убытки. При этом суд отказал истцу в его требованиях.