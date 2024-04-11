Путин направил соболезнования семье умершего космонавта Аксенова

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования семье космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Аксенова, который скончался 9 апреля на 90-м году жизни. Глава государства отметил талант, мужество и силу духа Аксенова.
«Владимир Викторович был человеком большого таланта, мужества и силы духа. Он внес значимый вклад в реализацию отечественной космической программы. Во время орбитальных полетов, в ответственной работе по испытанию и освоению новой техники он всегда подавал пример настоящего профессионализма, грамотно решал нестандартные задачи», — сказано в телеграмме. Она опубликована на официальном сайте Кремля.
Владимир Аксенов впервые совершил полет в космос с 15 по 23 сентября 1976 года на корабле «Союз-22». В июне 1980 года он осуществил первый испытательный полет нового космического корабля «Союз Т-2». Корабль тогда состыковался с орбитальным научно-исследовательским комплексом «Салют-6».
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