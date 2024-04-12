Украина получит британский лазер Dragon Fire, испепеляющий беспилотники

Лазер может уничтожать цели на дальних расстояниях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Великобритания собирается передать ВСУ свой новейший военный лазер Dragon Fire, способный уничтожать беспилотники. В настоящий момент оружие проходит испытания и по плану будет введено в эксплуатацию только через три года, но глава британского минобороны Грант Шаппс планирует передать его Украине до завершения разработок.

«Британский военный лазер может появиться на линии фронта в Украине для уничтожения российских беспилотников», — передает британское издание Independent. По плану лазер будет введен в эксплуатацию только в 2027 году, но в британском Минобороны считают возможным передать Украине недоработанные экземпляры.

Система Dragon Fire использует луч, который поражает цели со скоростью света. В январе были проведены первые испытания. Оружие нуждается в доработке, но Шаппс считает, что ВСУ могут получить и «не идеальное» оружие: «Допустим, что он необязательно должен быть на 100% идеальным, чтобы украинцы, заполучили его в свои руки. Но, конечно, я посмотрю, что мы можем сделать, чтобы ускорить процесс».