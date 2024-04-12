Украина получит британский лазер Dragon Fire, испепеляющий беспилотники

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Михаил Мишустин в Сарове. Саров, Нижегородская область, оптика, технологии, наука, сергеев александр, лазер
Лазер может уничтожать цели на дальних расстояниях Фото:

Великобритания собирается передать ВСУ свой новейший военный лазер Dragon Fire, способный уничтожать беспилотники. В настоящий момент оружие проходит испытания и по плану будет введено в эксплуатацию только через три года, но глава британского минобороны Грант Шаппс планирует передать его Украине до завершения разработок.

«Британский военный лазер может появиться на линии фронта в Украине для уничтожения российских беспилотников», — передает британское издание Independent. По плану лазер будет введен в эксплуатацию только в 2027 году, но в британском Минобороны считают возможным передать Украине недоработанные экземпляры.

Система Dragon Fire использует луч, который поражает цели со скоростью света. В январе были проведены первые испытания. Оружие нуждается в доработке, но Шаппс считает, что ВСУ могут получить и «не идеальное» оружие: «Допустим, что он необязательно должен быть на 100% идеальным, чтобы украинцы, заполучили его в свои руки. Но, конечно, я посмотрю, что мы можем сделать, чтобы ускорить процесс».

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Великобритания собирается передать ВСУ свой новейший военный лазер Dragon Fire, способный уничтожать беспилотники. В настоящий момент оружие проходит испытания и по плану будет введено в эксплуатацию только через три года, но глава британского минобороны Грант Шаппс планирует передать его Украине до завершения разработок. «Британский военный лазер может появиться на линии фронта в Украине для уничтожения российских беспилотников», — передает британское издание Independent. По плану лазер будет введен в эксплуатацию только в 2027 году, но в британском Минобороны считают возможным передать Украине недоработанные экземпляры. Система Dragon Fire использует луч, который поражает цели со скоростью света. В январе были проведены первые испытания. Оружие нуждается в доработке, но Шаппс считает, что ВСУ могут получить и «не идеальное» оружие: «Допустим, что он необязательно должен быть на 100% идеальным, чтобы украинцы, заполучили его в свои руки. Но, конечно, я посмотрю, что мы можем сделать, чтобы ускорить процесс».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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