Российский бизнес Hugo Boss будет продан АО «Стокманн»

24 апреля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

В рамках сделки «Стокманн» получит российский бизнес производителя Hugo Boss Фото: Размик Закарян © URA.RU Правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже бизнеса производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss в России компании АО «Стокманн». Планируется, что сделка будет закрыта в III квартал текущего года. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. «Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале 2024 года после завершения необходимых юридических и административных процедур», — передает «Интерфакс» слова Евтухова. Он добавил, что в этот же в стране откроют магазины ритейлера. Кроме того, одни из условий сделки стало сохранение всех рабочих мест в компании производителя одежды. Ранее в Перми в ТРЦ «Планета» вместо магазина H&M открылся «Стокманн». Он является сетью магазинов мультибрендовой одежды и товаров для дома. На данный момент магазины открыты в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже бизнеса производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss в России компании АО «Стокманн». Планируется, что сделка будет закрыта в III квартал текущего года. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. «Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале 2024 года после завершения необходимых юридических и административных процедур», — передает «Интерфакс» слова Евтухова. Он добавил, что в этот же в стране откроют магазины ритейлера. Кроме того, одни из условий сделки стало сохранение всех рабочих мест в компании производителя одежды. Ранее в Перми в ТРЦ «Планета» вместо магазина H&M открылся «Стокманн». Он является сетью магазинов мультибрендовой одежды и товаров для дома. На данный момент магазины открыты в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге.