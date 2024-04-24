Российский бизнес Hugo Boss будет продан АО «Стокманн»

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Магазин Стокманн в тц Пассаж. Екатеринбург, магазин одежды, стокманн
В рамках сделки «Стокманн» получит российский бизнес производителя Hugo Boss Фото:

Правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже бизнеса производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss в России компании АО «Стокманн». Планируется, что сделка будет закрыта в III квартал текущего года. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале 2024 года после завершения необходимых юридических и административных процедур», — передает «Интерфакс» слова Евтухова. Он добавил, что в этот же в стране откроют магазины ритейлера. Кроме того, одни из условий сделки стало сохранение всех рабочих мест в компании производителя одежды.

Ранее в Перми в ТРЦ «Планета» вместо магазина H&M открылся «Стокманн». Он является сетью магазинов мультибрендовой одежды и товаров для дома. На данный момент магазины открыты в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге.

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Правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже бизнеса производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss в России компании АО «Стокманн». Планируется, что сделка будет закрыта в III квартал текущего года. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. «Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале 2024 года после завершения необходимых юридических и административных процедур», — передает «Интерфакс» слова Евтухова. Он добавил, что в этот же в стране откроют магазины ритейлера. Кроме того, одни из условий сделки стало сохранение всех рабочих мест в компании производителя одежды. Ранее в Перми в ТРЦ «Планета» вместо магазина H&M открылся «Стокманн». Он является сетью магазинов мультибрендовой одежды и товаров для дома. На данный момент магазины открыты в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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