Суд взыскал миллиарды рублей по иску ФНС к IKEA

25 апреля 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

IKEA приостановила работу в РФ в марте 2022 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Арбитражный суд Московской области в четверг удовлетворил иск МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 к ООО «Торг» (одно из юрлиц IKEA, ранее ООО «Икеа Торг») о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств ООО «Торг» в адрес Fami Limited (Ирландия), а также применении последствий недействительности сделки. Информация об этом размещена на сайте суда. «Иск удовлетворить полностью. Сумма сделки по перечислению денежных средств ООО „Торг“ в адрес Fami Limited (Ирландия) составляет в размере 12,9 млрд рублей», — передает «Интерфакс». Подробности дела пока не опубликованы на сайте суда. IKEA приостановила работу в РФ в марте 2022 года. принадлежит группе Ingka (владеет IKEA). За 2022 год юрлицо ООО «Торг» получило выручку в размере 38 млрд рублей, а чистый убыток — почти 2 млрд рублей. В марте 2024 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Федеральной налоговой службы в отношении одной из структур ретейлера IKEA — ООО «Торг» и постановил изъять в доход государства 12,9 млрд рублей, которые предназначались для ирландской компании Fami Limited. Соответствующие данные размещены в картотеке арбитражных дел, пишет НСН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Московской области в четверг удовлетворил иск МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 к ООО «Торг» (одно из юрлиц IKEA, ранее ООО «Икеа Торг») о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств ООО «Торг» в адрес Fami Limited (Ирландия), а также применении последствий недействительности сделки. Информация об этом размещена на сайте суда. «Иск удовлетворить полностью. Сумма сделки по перечислению денежных средств ООО „Торг“ в адрес Fami Limited (Ирландия) составляет в размере 12,9 млрд рублей», — передает «Интерфакс». Подробности дела пока не опубликованы на сайте суда. IKEA приостановила работу в РФ в марте 2022 года. принадлежит группе Ingka (владеет IKEA). За 2022 год юрлицо ООО «Торг» получило выручку в размере 38 млрд рублей, а чистый убыток — почти 2 млрд рублей. В марте 2024 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Федеральной налоговой службы в отношении одной из структур ретейлера IKEA — ООО «Торг» и постановил изъять в доход государства 12,9 млрд рублей, которые предназначались для ирландской компании Fami Limited. Соответствующие данные размещены в картотеке арбитражных дел, пишет НСН.