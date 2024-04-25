25 апреля 2024

Суд взыскал миллиарды рублей по иску ФНС к IKEA

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Частичное открытие IKEA. Екатеринбург, икеа, ikea
IKEA приостановила работу в РФ в марте 2022 года Фото:

Арбитражный суд Московской области в четверг удовлетворил иск МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 к ООО «Торг» (одно из юрлиц IKEA, ранее ООО «Икеа Торг») о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств ООО «Торг» в адрес Fami Limited (Ирландия), а также применении последствий недействительности сделки. Информация об этом размещена на сайте суда.

«Иск удовлетворить полностью. Сумма сделки по перечислению денежных средств ООО „Торг“ в адрес Fami Limited (Ирландия) составляет в размере 12,9 млрд рублей», — передает «Интерфакс». Подробности дела пока не опубликованы на сайте суда.

IKEA приостановила работу в РФ в марте 2022 года. принадлежит группе Ingka (владеет IKEA). За 2022 год юрлицо ООО «Торг» получило выручку в размере 38 млрд рублей, а чистый убыток — почти 2 млрд рублей.

В марте 2024 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Федеральной налоговой службы в отношении одной из структур ретейлера IKEA — ООО «Торг» и постановил изъять в доход государства 12,9 млрд рублей, которые предназначались для ирландской компании Fami Limited. Соответствующие данные размещены в картотеке арбитражных дел, пишет НСН.

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Арбитражный суд Московской области в четверг удовлетворил иск МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1 к ООО «Торг» (одно из юрлиц IKEA, ранее ООО «Икеа Торг») о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств ООО «Торг» в адрес Fami Limited (Ирландия), а также применении последствий недействительности сделки. Информация об этом размещена на сайте суда. «Иск удовлетворить полностью. Сумма сделки по перечислению денежных средств ООО „Торг“ в адрес Fami Limited (Ирландия) составляет в размере 12,9 млрд рублей», — передает «Интерфакс». Подробности дела пока не опубликованы на сайте суда. IKEA приостановила работу в РФ в марте 2022 года. принадлежит группе Ingka (владеет IKEA). За 2022 год юрлицо ООО «Торг» получило выручку в размере 38 млрд рублей, а чистый убыток — почти 2 млрд рублей. В марте 2024 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Федеральной налоговой службы в отношении одной из структур ретейлера IKEA — ООО «Торг» и постановил изъять в доход государства 12,9 млрд рублей, которые предназначались для ирландской компании Fami Limited. Соответствующие данные размещены в картотеке арбитражных дел, пишет НСН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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