Песков: журналисты мировых СМИ приехали на разговор с Путиным

05 июня 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

СМИ недружественных стран позвали к Путину, чтобы они могли его понять, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году Представители информационных агентств из стран, не имеющих дружественные отношения с Россией, были приглашены на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил, что так они смогут «из первых рук» понять президента и страну. «Так или иначе это агентства, которые формируют мировые информационные потоки, это те, кто является законодателями информационной моды. И соответственно, для них очень важно из первых рук узнать и понять Путина и понять Россию», — сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в его telegram-канале. Песков отметил, что это первое подобное приглашение со стороны Кремля с начала специальной военной операции. Он выразил мнение, что для представителей информагентств это будет «уникальным шансом» получить информацию напрямую от российского лидера. ПМЭФ начал свою работу в Санкт-Петербурге 5 июня. По числу участников форум фактически вернулся на допандемийный уровень. В этом году не него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители информационных агентств из стран, не имеющих дружественные отношения с Россией, были приглашены на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил, что так они смогут «из первых рук» понять президента и страну. «Так или иначе это агентства, которые формируют мировые информационные потоки, это те, кто является законодателями информационной моды. И соответственно, для них очень важно из первых рук узнать и понять Путина и понять Россию», — сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в его telegram-канале. Песков отметил, что это первое подобное приглашение со стороны Кремля с начала специальной военной операции. Он выразил мнение, что для представителей информагентств это будет «уникальным шансом» получить информацию напрямую от российского лидера. ПМЭФ начал свою работу в Санкт-Петербурге 5 июня. По числу участников форум фактически вернулся на допандемийный уровень. В этом году не него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира.