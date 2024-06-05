Песков: журналисты мировых СМИ приехали на разговор с Путиным

Представители информационных агентств из стран, не имеющих дружественные отношения с Россией, были приглашены на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил, что так они смогут «из первых рук» понять президента и страну.
«Так или иначе это агентства, которые формируют мировые информационные потоки, это те, кто является законодателями информационной моды. И соответственно, для них очень важно из первых рук узнать и понять Путина и понять Россию», — сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео
Песков отметил, что это первое подобное приглашение со стороны Кремля с начала специальной военной операции. Он выразил мнение, что для представителей информагентств это будет «уникальным шансом» получить информацию напрямую от российского лидера.
ПМЭФ начал свою работу в Санкт-Петербурге 5 июня. По числу участников форум фактически вернулся на допандемийный уровень. В этом году не него зарегистрировались около 19 тысяч участников из 139 стран мира.
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