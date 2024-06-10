«Коммерсант»: депутаты Госдумы впервые заступились за однопартийца-иноагента

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Депутата включили в список иноагентов 31 мая
Депутата включили в список иноагентов 31 мая Фото:

Депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и Сергей Обухов попросили Минюст рассмотреть возможность исключения из реестра иностранных агентов московского муниципального депутата Павла Иванова (признан в России иноагентом). Политики считают, что их соратник попал в список по причинам политического характера, пишут СМИ.

«Депутаты Сергей Обухов и Денис Парфенов обратились к Минюсту с просьбой рассмотреть возможность исключения Павла Иванова из реестра иноагентов. Они считают, что депутат попал в список по политическим причинам, которые связаны, в том числе, с выборами в Мосгордуму», — пишет «Коммерсант».

Иванов был внесен в реестр иностранных агентов 31 мая. Решение мотивировали тем, что депутат организовывал публичные акции и участвовал в них, распространял материалы, созданные другими иностранными агентами и фейки о решениях и политике властей РФ. 

«Минюст может включать и исключать людей из списка иноагентов, но так как мы считаем решение в отношении Павла Иванова необоснованным, мы попросили, чтобы министр подумал о том, чтобы воспользоваться своим правом и исключить депутата из этого списка», — отметил Парфенов. Политик заявил, что для включения должны быть «серьезные основания». 

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Депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и Сергей Обухов попросили Минюст рассмотреть возможность исключения из реестра иностранных агентов московского муниципального депутата Павла Иванова (признан в России иноагентом). Политики считают, что их соратник попал в список по причинам политического характера, пишут СМИ. «Депутаты Сергей Обухов и Денис Парфенов обратились к Минюсту с просьбой рассмотреть возможность исключения Павла Иванова из реестра иноагентов. Они считают, что депутат попал в список по политическим причинам, которые связаны, в том числе, с выборами в Мосгордуму», — пишет «Коммерсант». Иванов был внесен в реестр иностранных агентов 31 мая. Решение мотивировали тем, что депутат организовывал публичные акции и участвовал в них, распространял материалы, созданные другими иностранными агентами и фейки о решениях и политике властей РФ.  «Минюст может включать и исключать людей из списка иноагентов, но так как мы считаем решение в отношении Павла Иванова необоснованным, мы попросили, чтобы министр подумал о том, чтобы воспользоваться своим правом и исключить депутата из этого списка», — отметил Парфенов. Политик заявил, что для включения должны быть «серьезные основания». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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