10 июня 2024

Врач поделился рецептом мощного коктейля для похудения

Врач Голубев: коктейль из кабачков поможет похудеть до 10 килограммов за месяц
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленый коктейль из кабачков поможет быстрому похудению
Зеленый коктейль из кабачков поможет быстрому похудению Фото:

С помощью зеленого коктейля, в основе которого лежит кабачок, можно похудеть до 10 килограммов за месяц. Рецептом такого напитка поделился доктор медицинских наук Михаил Голубев.

«Для напитка нужно взять полтора стакана мелко нарезанных кабачков, одно яблоко, один киви, 100 миллилитров воды и две-три веточки мяты. Фрукты и овощи нужно измельчить в блендере, добавить воду. Мятой можно украсить коктейль. <…> Если добавить физическую активность, то за месяц уйдут 10 килограммов», — рассказал Голубев NEWS.ru.

По его словам, в этом напитке содержится очень много полезных веществ, но благодаря ему за ночь можно потерять 1,8-2 килограмма. Чтобы добиться такого эффекта, коктейлем нужно заменять ужин.

Также похудеть поможет напиток из корицы и натурального меда. Его нужно пить перед сном и утром натощак — это ускорит метаболизм и поможет избавиться от лишних килограммов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С помощью зеленого коктейля, в основе которого лежит кабачок, можно похудеть до 10 килограммов за месяц. Рецептом такого напитка поделился доктор медицинских наук Михаил Голубев. «Для напитка нужно взять полтора стакана мелко нарезанных кабачков, одно яблоко, один киви, 100 миллилитров воды и две-три веточки мяты. Фрукты и овощи нужно измельчить в блендере, добавить воду. Мятой можно украсить коктейль. <…> Если добавить физическую активность, то за месяц уйдут 10 килограммов», — рассказал Голубев NEWS.ru. По его словам, в этом напитке содержится очень много полезных веществ, но благодаря ему за ночь можно потерять 1,8-2 килограмма. Чтобы добиться такого эффекта, коктейлем нужно заменять ужин. Также похудеть поможет напиток из корицы и натурального меда. Его нужно пить перед сном и утром натощак — это ускорит метаболизм и поможет избавиться от лишних килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...