Диетолог назвала напиток, который поможет похудеть

Врач-диетолог Василенко: напиток с медом и корицей избавит от лишних килограммов

03 июня 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Напиток нужно пить утром натощак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Напиток из корицы и натурального меда перед сном и утром натощак ускорит метаболизм и поможет избавиться от лишних килограммов. Об этом заявила врач-диетолог Татьяна Василенко. «В начале лета у многих остро встает вопрос похудения. Помогут не только спорт и правильное питание, но и напитки, которые ускорят метаболизм и сожгут лишние килограммы. Один из таких — с корицей и медом», — рассказала Василенко в интервью News.ru. Чтобы приготовить напиток понадобится одна чайная ложка корицы и две чайных ложки натурального меда. Корицу надо залить двумя стаканами горячей воды в посуде с толстыми стенками и накрыть крышкой. Когда напиток остынет, добавить в него мед и перемешать. Половину напитка выпивают перед сном, вторую половину — утром натощак. Корица и мед разгонят метаболизм. Также такая смесь содержит большое количество витаминов и микроэлементов. Мед улучшает работу ЖКХ, печени и почек. Напиток подходит диабетикам, но употреблять нужно не более стакана в день, говорит Василенко. Врач-диетолог Анна Белоусова ранее рассказала, какой алкоголь сильнее всего влияет на вес. К накоплению лишних килограммов приводит употребление полусладкого, сладкого и крепленого вина. Спиртные напитки в целом очень калорийны и стимулируют аппетит, добавила Белоусова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Напиток из корицы и натурального меда перед сном и утром натощак ускорит метаболизм и поможет избавиться от лишних килограммов. Об этом заявила врач-диетолог Татьяна Василенко. «В начале лета у многих остро встает вопрос похудения. Помогут не только спорт и правильное питание, но и напитки, которые ускорят метаболизм и сожгут лишние килограммы. Один из таких — с корицей и медом», — рассказала Василенко в интервью News.ru. Чтобы приготовить напиток понадобится одна чайная ложка корицы и две чайных ложки натурального меда. Корицу надо залить двумя стаканами горячей воды в посуде с толстыми стенками и накрыть крышкой. Когда напиток остынет, добавить в него мед и перемешать. Половину напитка выпивают перед сном, вторую половину — утром натощак. Корица и мед разгонят метаболизм. Также такая смесь содержит большое количество витаминов и микроэлементов. Мед улучшает работу ЖКХ, печени и почек. Напиток подходит диабетикам, но употреблять нужно не более стакана в день, говорит Василенко. Врач-диетолог Анна Белоусова ранее рассказала, какой алкоголь сильнее всего влияет на вес. К накоплению лишних килограммов приводит употребление полусладкого, сладкого и крепленого вина. Спиртные напитки в целом очень калорийны и стимулируют аппетит, добавила Белоусова.