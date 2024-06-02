02 июня 2024

Диетолог назвала напиток, который поможет похудеть

Врач-диетолог Василенко: напиток с медом и корицей избавит от лишних килограммов
© Служба новостей «URA.RU»
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Кальяны в "Pashkin bar" и "Berry bar". Екатеринбург, чай, корица, груша, горячий напиток, морс
Напиток нужно пить утром натощак Фото:

Напиток из корицы и натурального меда перед сном и утром натощак ускорит метаболизм и поможет избавиться от лишних килограммов. Об этом заявила врач-диетолог Татьяна Василенко.

«В начале лета у многих остро встает вопрос похудения. Помогут не только спорт и правильное питание, но и напитки, которые ускорят метаболизм и сожгут лишние килограммы. Один из таких — с корицей и медом», — рассказала Василенко в интервью News.ru.

Чтобы приготовить напиток понадобится одна чайная ложка корицы и две чайных ложки натурального меда. Корицу надо залить двумя стаканами горячей воды в посуде с толстыми стенками и накрыть крышкой. Когда напиток остынет, добавить в него мед и перемешать. Половину напитка выпивают перед сном, вторую половину — утром натощак.

Корица и мед разгонят метаболизм. Также такая смесь содержит большое количество витаминов и микроэлементов. Мед улучшает работу ЖКХ, печени и почек. Напиток подходит диабетикам, но употреблять нужно не более стакана в день, говорит Василенко.

Врач-диетолог Анна Белоусова ранее рассказала, какой алкоголь сильнее всего влияет на вес. К накоплению лишних килограммов приводит употребление полусладкого, сладкого и крепленого вина. Спиртные напитки в целом очень калорийны и стимулируют аппетит, добавила Белоусова.

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Напиток из корицы и натурального меда перед сном и утром натощак ускорит метаболизм и поможет избавиться от лишних килограммов. Об этом заявила врач-диетолог Татьяна Василенко. «В начале лета у многих остро встает вопрос похудения. Помогут не только спорт и правильное питание, но и напитки, которые ускорят метаболизм и сожгут лишние килограммы. Один из таких — с корицей и медом», — рассказала Василенко в интервью News.ru. Чтобы приготовить напиток понадобится одна чайная ложка корицы и две чайных ложки натурального меда. Корицу надо залить двумя стаканами горячей воды в посуде с толстыми стенками и накрыть крышкой. Когда напиток остынет, добавить в него мед и перемешать. Половину напитка выпивают перед сном, вторую половину — утром натощак. Корица и мед разгонят метаболизм. Также такая смесь содержит большое количество витаминов и микроэлементов. Мед улучшает работу ЖКХ, печени и почек. Напиток подходит диабетикам, но употреблять нужно не более стакана в день, говорит Василенко. Врач-диетолог Анна Белоусова ранее рассказала, какой алкоголь сильнее всего влияет на вес. К накоплению лишних килограммов приводит употребление полусладкого, сладкого и крепленого вина. Спиртные напитки в целом очень калорийны и стимулируют аппетит, добавила Белоусова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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