Диетолог назвала напиток, который поможет похудеть

Напиток из корицы и натурального меда перед сном и утром натощак ускорит метаболизм и поможет избавиться от лишних килограммов. Об этом заявила врач-диетолог Татьяна Василенко.
«В начале лета у многих остро встает вопрос похудения. Помогут не только спорт и правильное питание, но и напитки, которые ускорят метаболизм и сожгут лишние килограммы. Один из таких — с корицей и медом», — рассказала Василенко в интервью News.ru.
Чтобы приготовить напиток понадобится одна чайная ложка корицы и две чайных ложки натурального меда. Корицу надо залить двумя стаканами горячей воды в посуде с толстыми стенками и накрыть крышкой. Когда напиток остынет, добавить в него мед и перемешать. Половину напитка выпивают перед сном, вторую половину — утром натощак.
Корица и мед разгонят метаболизм. Также такая смесь содержит большое количество витаминов и микроэлементов. Мед улучшает работу ЖКХ, печени и почек. Напиток подходит диабетикам, но употреблять нужно не более стакана в день, говорит Василенко.
Врач-диетолог Анна Белоусова ранее рассказала, какой алкоголь сильнее всего влияет на вес. К накоплению лишних килограммов приводит употребление полусладкого, сладкого и крепленого вина. Спиртные напитки в целом очень калорийны и стимулируют аппетит, добавила Белоусова.
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