Reuters: Белый дом планирует ограничить продажу ПО Kaspersky

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Администрация Байдена анонсирует запрет на продажу антивируса «Лаборатории Касперского» в США
Администрация Байдена анонсирует запрет на продажу антивируса «Лаборатории Касперского» в США Фото:

Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о запрете на продажу антивирусного программного обеспечения российской компании «Лаборатория Касперского» на территории США. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, решение затрагивает крупных клиентов компании, включая поставщиков критической инфраструктуры и государственные учреждения.

«Администрация Байдена в четверг объявит о планах запретить продажу антивирусного программного обеспечения „Лаборатории Касперского“ в США», — сообщил источник, слова передает Reuters

Источник отметил, что тесные связи «Лаборатории Касперского» якобы с российским правительством создают серьезные риски для безопасности. По его словам, программное обеспечение компании может использоваться для кражи конфиденциальных данных с американских компьютеров, установки вредоносного ПО или блокировки важных обновлений.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность запрета на использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» для американских компаний и граждан в контексте обеспечения национальной безопасности. Более 400 млн человек и 240 тысяч компаний по всему миру используют эти программные продукты. 

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Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о запрете на продажу антивирусного программного обеспечения российской компании «Лаборатория Касперского» на территории США. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, решение затрагивает крупных клиентов компании, включая поставщиков критической инфраструктуры и государственные учреждения. «Администрация Байдена в четверг объявит о планах запретить продажу антивирусного программного обеспечения „Лаборатории Касперского“ в США», — сообщил источник, слова передает Reuters.  Источник отметил, что тесные связи «Лаборатории Касперского» якобы с российским правительством создают серьезные риски для безопасности. По его словам, программное обеспечение компании может использоваться для кражи конфиденциальных данных с американских компьютеров, установки вредоносного ПО или блокировки важных обновлений. Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность запрета на использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» для американских компаний и граждан в контексте обеспечения национальной безопасности. Более 400 млн человек и 240 тысяч компаний по всему миру используют эти программные продукты. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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