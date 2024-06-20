Reuters: Белый дом планирует ограничить продажу ПО Kaspersky

Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить о запрете на продажу антивирусного программного обеспечения российской компании «Лаборатория Касперского» на территории США. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, решение затрагивает крупных клиентов компании, включая поставщиков критической инфраструктуры и государственные учреждения.
«Администрация Байдена в четверг объявит о планах запретить продажу антивирусного программного обеспечения „Лаборатории Касперского“ в США», — сообщил источник, слова передает Reuters.
Источник отметил, что тесные связи «Лаборатории Касперского» якобы с российским правительством создают серьезные риски для безопасности. По его словам, программное обеспечение компании может использоваться для кражи конфиденциальных данных с американских компьютеров, установки вредоносного ПО или блокировки важных обновлений.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность запрета на использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» для американских компаний и граждан в контексте обеспечения национальной безопасности. Более 400 млн человек и 240 тысяч компаний по всему миру используют эти программные продукты.
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