09 апреля 2024

CNN: в США хотят запретить некоторые продукты «Лаборатории Касперского»

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Иннопром-2022 третий день. Екатеринбург, свердловская область, уралхим, касперский
США уже внесли «Лабораторию Касперского» в список угрожающих нацбезопасности страны компаний Фото:

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность запрета на использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» для американских компаний и граждан в контексте обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщает CNN.

«Решение о запрете находится на стадии доработки и может быть озвучено уже в ближайшее время», — пишет CNN со ссылкой на свои источники. «Лаборатории Касперского» предстоит прекратить предоставление доступа к некоторым своим продуктам и услугам для пользователей в США, если предложение будет одобрено.

Согласно источникам CNN, такой шаг направлен на уменьшение угрозы для критически важных объектов инфраструктуры США и может коснуться антивирусных программ «Лаборатории Касперского». По данным телеканала, более 400 млн человек и 240 тысяч компаний по всему миру используют эти программные продукты.

В марте 2022 года США внесли «Лабораторию Касперского» в список угрожающих нацбезопасности страны компаний, напоминает RT. Позже в компании ответили на такое решение Вашингтона. Там считают, что эти меры приняты по политическим мотивам, а не из-за технической оценки продуктов.

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность запрета на использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» для американских компаний и граждан в контексте обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщает CNN. «Решение о запрете находится на стадии доработки и может быть озвучено уже в ближайшее время», — пишет CNN со ссылкой на свои источники. «Лаборатории Касперского» предстоит прекратить предоставление доступа к некоторым своим продуктам и услугам для пользователей в США, если предложение будет одобрено. Согласно источникам CNN, такой шаг направлен на уменьшение угрозы для критически важных объектов инфраструктуры США и может коснуться антивирусных программ «Лаборатории Касперского». По данным телеканала, более 400 млн человек и 240 тысяч компаний по всему миру используют эти программные продукты. В марте 2022 года США внесли «Лабораторию Касперского» в список угрожающих нацбезопасности страны компаний, напоминает RT. Позже в компании ответили на такое решение Вашингтона. Там считают, что эти меры приняты по политическим мотивам, а не из-за технической оценки продуктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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