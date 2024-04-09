CNN: в США хотят запретить некоторые продукты «Лаборатории Касперского»

10 апреля 2024 в 05:40 Размер текста - 17 +

США уже внесли «Лабораторию Касперского» в список угрожающих нацбезопасности страны компаний Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность запрета на использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» для американских компаний и граждан в контексте обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщает CNN. «Решение о запрете находится на стадии доработки и может быть озвучено уже в ближайшее время», — пишет CNN со ссылкой на свои источники. «Лаборатории Касперского» предстоит прекратить предоставление доступа к некоторым своим продуктам и услугам для пользователей в США, если предложение будет одобрено. Согласно источникам CNN, такой шаг направлен на уменьшение угрозы для критически важных объектов инфраструктуры США и может коснуться антивирусных программ «Лаборатории Касперского». По данным телеканала, более 400 млн человек и 240 тысяч компаний по всему миру используют эти программные продукты. В марте 2022 года США внесли «Лабораторию Касперского» в список угрожающих нацбезопасности страны компаний, напоминает RT. Позже в компании ответили на такое решение Вашингтона. Там считают, что эти меры приняты по политическим мотивам, а не из-за технической оценки продуктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность запрета на использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского» для американских компаний и граждан в контексте обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщает CNN. «Решение о запрете находится на стадии доработки и может быть озвучено уже в ближайшее время», — пишет CNN со ссылкой на свои источники. «Лаборатории Касперского» предстоит прекратить предоставление доступа к некоторым своим продуктам и услугам для пользователей в США, если предложение будет одобрено. Согласно источникам CNN, такой шаг направлен на уменьшение угрозы для критически важных объектов инфраструктуры США и может коснуться антивирусных программ «Лаборатории Касперского». По данным телеканала, более 400 млн человек и 240 тысяч компаний по всему миру используют эти программные продукты. В марте 2022 года США внесли «Лабораторию Касперского» в список угрожающих нацбезопасности страны компаний, напоминает RT. Позже в компании ответили на такое решение Вашингтона. Там считают, что эти меры приняты по политическим мотивам, а не из-за технической оценки продуктов.