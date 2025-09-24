Умер заслуженный артист России Владимир Вальвачев

Стало известно о смерти советского и российского певца, актера музыкального театра, заслуженного артиста РФ Владимира Вальвачева. Информацию о кончине артиста опубликовал портал «Кино-Театр.Ру», ее подтвердили в Новосибирском музыкальном театре, где Вальвачев работал более 40 лет.
В театре подчеркнули, что Вальвачев был одним из самых ярких и узнаваемых артистов коллектива, и что им был создан целый ряд ярких образов. Вальвачев сыграл более семидесяти ведущих ролей и исполнил все главные партии классического репертуара, отметили в портале и театре. Он скончался 22 сентября 2025 года.
Владимир Вальвачев родился 31 января 1951 года. Он окончил вокальное отделение Абаканского музыкального училища и Новосибирскую государственную консерваторию имени Глинки. С 1982 года служил в Новосибирском музыкальном театре, где участвовал в таких постановках, как «Сильва», «Веселая вдова», «Мистер Икс», «Цыганский барон», «Дамы и гусары», «Тетка Чарлея», «Свадьба Кречинского», «Инкогнито из Петербурга», «Шведская спичка» и других.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.