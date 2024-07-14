Бывшая компания Чубайса договорилась с банками о дисконте и погасила кредиты

«Роснано» досрочно погасила часть своих кредитов перед банками

15 июля 2024 в 05:42 Размер текста - 17 +

У компании накопились миллиардные долги Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания «Роснано», председателем правления которой ранее был Анатолий Чубайс, досрочно погасила часть своих кредитных обязательств перед банками, воспользовавшись предложенным дисконтом в 20%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. «В 2024 году достигнуты и реализованы договоренности с банками о значительном дисконте при досрочном исполнении обязательство. Компания выплатила большую часть долга за счет собственных средств, полученных от продажи части портфеля проектов», — отметил представитель «Роснано». Договоренности с банками позволили существенно снизить финансовую нагрузку и прекратить использование «кредитной схемы», нехарактерной для венчурного бизнеса, которая обходилась «Роснано» более чем в 12 миллиардов рублей в год. Точная сумма погашения не была раскрыта, однако в марте текущего года управляющий финансовый директор «Роснано» Владислав Юнусов упоминал о задолженности перед банками в размере 48 миллиардов рублей. Ранее в «Роснано» предупредили о возможном банкротстве без государственной поддержки. В отчете компании указано, что, несмотря на улучшение финансового состояния, активов может не хватить для погашения обязательств перед кредиторами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Роснано», председателем правления которой ранее был Анатолий Чубайс, досрочно погасила часть своих кредитных обязательств перед банками, воспользовавшись предложенным дисконтом в 20%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. «В 2024 году достигнуты и реализованы договоренности с банками о значительном дисконте при досрочном исполнении обязательство. Компания выплатила большую часть долга за счет собственных средств, полученных от продажи части портфеля проектов», — отметил представитель «Роснано». Договоренности с банками позволили существенно снизить финансовую нагрузку и прекратить использование «кредитной схемы», нехарактерной для венчурного бизнеса, которая обходилась «Роснано» более чем в 12 миллиардов рублей в год. Точная сумма погашения не была раскрыта, однако в марте текущего года управляющий финансовый директор «Роснано» Владислав Юнусов упоминал о задолженности перед банками в размере 48 миллиардов рублей. Ранее в «Роснано» предупредили о возможном банкротстве без государственной поддержки. В отчете компании указано, что, несмотря на улучшение финансового состояния, активов может не хватить для погашения обязательств перед кредиторами.