14 июля 2024

Бывшая компания Чубайса договорилась с банками о дисконте и погасила кредиты

«Роснано» досрочно погасила часть своих кредитов перед банками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бренды ПМЭФ, роснано
У компании накопились миллиардные долги Фото:

Компания «Роснано», председателем правления которой ранее был Анатолий Чубайс, досрочно погасила часть своих кредитных обязательств перед банками, воспользовавшись предложенным дисконтом в 20%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

«В 2024 году достигнуты и реализованы договоренности с банками о значительном дисконте при досрочном исполнении обязательство. Компания выплатила большую часть долга за счет собственных средств, полученных от продажи части портфеля проектов», — отметил представитель «Роснано».

Договоренности с банками позволили существенно снизить финансовую нагрузку и прекратить использование «кредитной схемы», нехарактерной для венчурного бизнеса, которая обходилась «Роснано» более чем в 12 миллиардов рублей в год. Точная сумма погашения не была раскрыта, однако в марте текущего года управляющий финансовый директор «Роснано» Владислав Юнусов упоминал о задолженности перед банками в размере 48 миллиардов рублей.

Ранее в «Роснано» предупредили о возможном банкротстве без государственной поддержки. В отчете компании указано, что, несмотря на улучшение финансового состояния, активов может не хватить для погашения обязательств перед кредиторами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Роснано», председателем правления которой ранее был Анатолий Чубайс, досрочно погасила часть своих кредитных обязательств перед банками, воспользовавшись предложенным дисконтом в 20%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. «В 2024 году достигнуты и реализованы договоренности с банками о значительном дисконте при досрочном исполнении обязательство. Компания выплатила большую часть долга за счет собственных средств, полученных от продажи части портфеля проектов», — отметил представитель «Роснано». Договоренности с банками позволили существенно снизить финансовую нагрузку и прекратить использование «кредитной схемы», нехарактерной для венчурного бизнеса, которая обходилась «Роснано» более чем в 12 миллиардов рублей в год. Точная сумма погашения не была раскрыта, однако в марте текущего года управляющий финансовый директор «Роснано» Владислав Юнусов упоминал о задолженности перед банками в размере 48 миллиардов рублей. Ранее в «Роснано» предупредили о возможном банкротстве без государственной поддержки. В отчете компании указано, что, несмотря на улучшение финансового состояния, активов может не хватить для погашения обязательств перед кредиторами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...