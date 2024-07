Байден собирается покинуть предвыборную гонку: реакция американских СМИ

Newsmax: Байден объявит о своем выходе из предвыборной гонки

Нынешний президент США Джо Байден снимет свою кандидатуру с выборов, которые пройдут 5 ноября 2024 года. На него давят демократы, чтобы он пересмотрел свою борьбу против экс-президента США Дональда Трампа и ушел с поста кандидата от Демократической партии. О том, как на уход Байдена с предвыборной гонки реагировали иностранные СМИ, — в материале URA.RU. Журналисты из New York Times заявили, что Байден начал смиряться с мыслью, что не сможет победить на выборах президента. Ему придется выйти из предвыборной гонки. Издание MSNBC, передавая слова сопредседателя кампании Байдена Седрика Ричмонда, ответили New York Times: «Репортаж New York Times абсолютно неверен. Президент сказал, что он баллотируется, и это конец истории». Фрагмент из материала MSNBC приводит издание Reuters. Причинами выхода Байдена из предвыборной гонки может стать сданный им положительный тест на COVID-19 и, как следствие, изоляция президента. Она привела к сокращению визита в Неваду, где он в рамках предвыборной кампании должен был продемонстрировать жизнеспособность своей кандидатуры. Также на выход Байдена из гонки могло повлиять заявление одного из его главных советников и сопредседателей его предвыборной кампании Джеффри Катценберга. Катценберг сообщил президенту, что спонсоры прекращают финансирование его кампании. Эти причины назвали в издании The Guardian. Демократы видят в резком уходе Байдена влияние бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она связалась с некоторыми демократами из Палаты представителей и передала им информацию о том, что Байдена можно убедить выйти из президентской гонки на фоне серьезных сомнений в его победе. Об этом заявили в издании The Washington Post. Ближайшее окружение экс-президента США Дональда Трампа готовит стратегию против возможных преемников Байдена в случае его выбывания. В частности, помощники Трампа уже обсудили, кого вице-президент Камала Харрис выберет кандидатом на пост вице-президента, если заменит Байдена в гонке. Об этом сообщили в Politico. Ведущие демократы и, в том числе, экс-президент США Барак Обама давят на Байдена, чтобы он пересмотрел свою позицию в борьбе против Трампа. Они заявляют, что Байден не подготовлен к победе и к служению народу в течение следующих четырех лет. Эти данные передает издание Newsmax.