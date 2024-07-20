Mash: в России заблокировали счета фирмы Шаца*

20 июля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

ИП Шаца* больше недоступны субсидии, налоговые льготы и низкие страховые взносы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Счета ИП «Шац Михаил Григорьевич», которым владеет шоумен Михаил Шац* (признан иноагентом в России), были заблокированы. Теперь ей недоступны операции по счетам, налоговые льготы, также компания осталась без субсидий, лизинга и многого другого. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Счета ИП-шки иноагента Михаила Шаца заблокировали. Компанию исключили из реестра предпринимательства», — передает telegram-канал. На данный момент предприятие осталось без грантов, субсидий, льготных кредитов и лизинга, ей также недоступны низкие страховые взносы и налоговые льготы. ИП «Шац Михаил Григорьевич» было зарегистрировано в 2016 году и вело широкий спектр деятельности, включая радиовещание, продажу лекарств, автоперевозки, риелторские услуги. также оно торговало пиломатериалами, табачными изделиями, мебелью и коврами. Помимо прочего, Шац также является учредителем ООО «О.С.П.», которое продолжает работать в России. Его супруга Татьяна Лазарева* (признана иноагентом) также связана с этим бизнесом. Несмотря на то, что комик переехал в Израиль более двух лет назад, его предприятие по-прежнему функционирует на территории России. *Михаил Шац признан иноагентом в России *Татьяна Лазарева признана иноагентом в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Счета ИП «Шац Михаил Григорьевич», которым владеет шоумен Михаил Шац* (признан иноагентом в России), были заблокированы. Теперь ей недоступны операции по счетам, налоговые льготы, также компания осталась без субсидий, лизинга и многого другого. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Счета ИП-шки иноагента Михаила Шаца заблокировали. Компанию исключили из реестра предпринимательства», — передает telegram-канал. На данный момент предприятие осталось без грантов, субсидий, льготных кредитов и лизинга, ей также недоступны низкие страховые взносы и налоговые льготы. ИП «Шац Михаил Григорьевич» было зарегистрировано в 2016 году и вело широкий спектр деятельности, включая радиовещание, продажу лекарств, автоперевозки, риелторские услуги. также оно торговало пиломатериалами, табачными изделиями, мебелью и коврами. Помимо прочего, Шац также является учредителем ООО «О.С.П.», которое продолжает работать в России. Его супруга Татьяна Лазарева* (признана иноагентом) также связана с этим бизнесом. Несмотря на то, что комик переехал в Израиль более двух лет назад, его предприятие по-прежнему функционирует на территории России. *Михаил Шац признан иноагентом в России *Татьяна Лазарева признана иноагентом в России