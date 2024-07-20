DM: на нового премьера Британии оказывают давление из-за Украины

21 июля 2024 в 06:02 Размер текста - 17 +

Нового премьер-министра Великобритании просят снять вето на удары ракетами по РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказывают давление, чтобы он разрешил Украине запустить поставленные британские ракеты Storm Shadow по территории РФ. Об этом пишет британская газета Daily Mail. Новость по теме Песков ответил на заявления Лондона об использовании Киевом Storm Shadow против РФ «Премьер-министр Великобритании находится под растущим давлением, чтобы перестать „связывать руки Украине“ и позволить Киеву запускать поставленные Великобританией ракеты вглубь России. Стармер столкнулся с новыми призывами отменить вето на использование ракет Storm Shadow для поражения российских целей», — рассказывает издание. Условия, на которых Великобритания поставляет ракеты Storm Shadow в Украину, не разглашаются. Однако подразумевается, что они предоставляются при условии использования исключительно в оборонительных целях, пишет таблоид. Ранее URA.RU сообщало, что министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Украина сможет использовать британское вооружение для ударов по территории РФ. Но при условии, что операции будут осуществляться украинскими силами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказывают давление, чтобы он разрешил Украине запустить поставленные британские ракеты Storm Shadow по территории РФ. Об этом пишет британская газета Daily Mail. «Премьер-министр Великобритании находится под растущим давлением, чтобы перестать „связывать руки Украине“ и позволить Киеву запускать поставленные Великобританией ракеты вглубь России. Стармер столкнулся с новыми призывами отменить вето на использование ракет Storm Shadow для поражения российских целей», — рассказывает издание. Условия, на которых Великобритания поставляет ракеты Storm Shadow в Украину, не разглашаются. Однако подразумевается, что они предоставляются при условии использования исключительно в оборонительных целях, пишет таблоид. Ранее URA.RU сообщало, что министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Украина сможет использовать британское вооружение для ударов по территории РФ. Но при условии, что операции будут осуществляться украинскими силами.