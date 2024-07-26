Раскрыт неожиданный способ лечения рака

Электрический ток поможет больным победить рак за счет усиления способности иммунных NK-клеток уничтожать раковые клетки. Об этом неожиданном открытии сообщили ученые из Кембриджского университета и Института биомедицинских наук Тринити.
«В лаборатории на клетки ученые воздействовали устройством, генерирующим „противоопухолевые“ электрические поля. Ученые обнаружили, что повысилась эффективность NK-клеток. Это лимфоциты и их еще называют клетками-киллерами за способность разрушать раковые клетки», — сообщает журнал Cell Reports Physical Science.
Исследование проводилось на образцах тканей глиобластомы от доноров. Глиобластома — это наиболее агрессивная злокачественная форма опухоли мозга. Без своевременного лечения она быстро прогрессирует и поражает здоровые нервные клетки.
Ученые добавили, что терапия NK-клетками часто применяется при большом диапазоне типов рака. Также эта технология подойдет для лечения самых тяжелых видов онкологии. Исследователи предположили, что комбинированное лечение с применением электричества значительно повысит шансы на выздоровление пациентов с опухолью головного мозга и других видов рака.
Ранее хирург Александр Умнов рассказал, что вторичные головные боли могут свидетельствовать о раке мозга. При этом он предупредил, что есть и другие причины напряжений в этой области, например, болезни ротовой и носовой полостей. Поэтому если у вас часто «просто болит голова» — следует обратиться к врачу,
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