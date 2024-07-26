Раскрыт неожиданный способ лечения рака

Cell Reports: электрический ток помогает иммунным клеткам бороться с раком
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медики провели эксперимент в специальной лаборатории
Медики провели эксперимент в специальной лаборатории Фото:

Электрический ток поможет больным победить рак за счет усиления способности иммунных NK-клеток уничтожать раковые клетки. Об этом неожиданном открытии сообщили ученые из Кембриджского университета и Института биомедицинских наук Тринити. 

«В лаборатории на клетки ученые воздействовали устройством, генерирующим „противоопухолевые“ электрические поля. Ученые обнаружили, что повысилась эффективность NK-клеток. Это лимфоциты и их еще называют клетками-киллерами за способность разрушать раковые клетки», — сообщает журнал Cell Reports Physical Science.

Исследование проводилось на образцах тканей глиобластомы от доноров. Глиобластома — это наиболее агрессивная злокачественная форма опухоли мозга. Без своевременного лечения она быстро прогрессирует и поражает здоровые нервные клетки. 

Ученые добавили, что терапия NK-клетками часто применяется при большом диапазоне типов рака. Также эта технология подойдет для лечения самых тяжелых видов онкологии. Исследователи предположили, что комбинированное лечение с применением электричества значительно повысит шансы на выздоровление пациентов с опухолью головного мозга и других видов рака.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, что вторичные головные боли могут свидетельствовать о раке мозга. При этом он предупредил, что есть и другие причины напряжений в этой области, например, болезни ротовой и носовой полостей. Поэтому если у вас часто «просто болит голова» — следует обратиться к врачу,

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Электрический ток поможет больным победить рак за счет усиления способности иммунных NK-клеток уничтожать раковые клетки. Об этом неожиданном открытии сообщили ученые из Кембриджского университета и Института биомедицинских наук Тринити.  «В лаборатории на клетки ученые воздействовали устройством, генерирующим „противоопухолевые“ электрические поля. Ученые обнаружили, что повысилась эффективность NK-клеток. Это лимфоциты и их еще называют клетками-киллерами за способность разрушать раковые клетки», — сообщает журнал Cell Reports Physical Science. Исследование проводилось на образцах тканей глиобластомы от доноров. Глиобластома — это наиболее агрессивная злокачественная форма опухоли мозга. Без своевременного лечения она быстро прогрессирует и поражает здоровые нервные клетки.  Ученые добавили, что терапия NK-клетками часто применяется при большом диапазоне типов рака. Также эта технология подойдет для лечения самых тяжелых видов онкологии. Исследователи предположили, что комбинированное лечение с применением электричества значительно повысит шансы на выздоровление пациентов с опухолью головного мозга и других видов рака. Ранее хирург Александр Умнов рассказал, что вторичные головные боли могут свидетельствовать о раке мозга. При этом он предупредил, что есть и другие причины напряжений в этой области, например, болезни ротовой и носовой полостей. Поэтому если у вас часто «просто болит голова» — следует обратиться к врачу,
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...