Times: Британия уступила России в топе десяти промышленных стран

Великобритания потеряла свои позиции в мировом промышленном рейтинге, опустившись ниже топ-10 и уступив место России. Об этом сообщает британская газета The Times, ссылаясь на данные организации Make UK, представляющей интересы промышленного сектора страны.
«В последнем рейтинге, отражающем картину за 2022 год, Великобритания опустилась на 12-е место… Великобритания в новом списке пропустила вперед Мексику и Россию, которые заняли седьмое и восьмое места соответственно», — пишет The Times.
Причинами сдвига в рейтинге стали увеличение китайских инвестиций в Мексику и рост оборонных расходов в России. В то же время Китай и США сохраняют лидерство в рейтинге, занимая первое и второе места соответственно.
Производственный сектор Великобритании продолжает оставаться значимым для экономики страны, обеспечивая работой 2,6 миллиона человек и производя продукцию на сумму 282 миллиарда долларов. Однако, как подчеркивает Make UK, необходимость в разработке долгосрочной промышленной стратегии для страны остается актуальной, ведь, по мнению экспертов организации, такой стратегии у королевства пока нет.
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