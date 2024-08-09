ФАС отменила поставщика услуг на реконструкции дороги Сургут — Салехард

Федеральная антимонопольная служба ЯНАО аннулировала определение поставщика по проведению строительного контроля на ремонтируемом участке дороги в районе железнодорожной станции «Ныда — Пангоды» трассы Сургут — Салехард. Информацию о приостановке работ опубликовали на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
«Конкурентная закупка в рассматриваемой ситуации имеет признаки притворной ничтожной сделки. Кроме того, содержание Извещения и документации оспариваемой Закупки противоречит требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок», — говорится в документе. Заявителем жалобы на выбор подрядчика выступил «Российский дорожный научно-исследовательский институт».
Стоимость услуг по проведению строительного контроля на объекте реконструкции участка «Ныда — Пангоды» была оценена в 62 млн 749 тысяч рублей. Окружная ФАС выпустила предписание о повторном проведении конкурса для определения подрядчика.
Ранее URA.RU рассказывало о ремонте участка дороги Ныда — Пангоды в ЯНАО, которая является частью автодороги Сургут — Салехард. Выполнять ремонтные работы будет московский подрядчик «Донаэродорстрой». Цена контракта составляет более пяти миллиардов рублей.
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