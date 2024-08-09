ФАС отменила поставщика услуг на реконструкции дороги Сургут — Салехард

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Определять поставщика услуг будут повторно из-за решения ФАС
Определять поставщика услуг будут повторно из-за решения ФАС Фото:

Федеральная антимонопольная служба ЯНАО аннулировала определение поставщика по проведению строительного контроля на ремонтируемом участке дороги в районе железнодорожной станции «Ныда — Пангоды» трассы Сургут — Салехард. Информацию о приостановке работ опубликовали на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. 

«Конкурентная закупка в рассматриваемой ситуации имеет признаки притворной ничтожной сделки. Кроме того, содержание Извещения и документации оспариваемой Закупки противоречит требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок», — говорится в документе. Заявителем жалобы на выбор подрядчика выступил «Российский дорожный научно-исследовательский институт». 

Стоимость услуг по проведению строительного контроля на объекте реконструкции участка «Ныда — Пангоды» была оценена в 62 млн 749 тысяч рублей. Окружная ФАС выпустила предписание о повторном проведении конкурса для определения подрядчика.

Ранее URA.RU рассказывало о ремонте участка дороги Ныда — Пангоды в ЯНАО, которая является частью автодороги Сургут — Салехард. Выполнять ремонтные работы будет московский подрядчик «Донаэродорстрой». Цена контракта составляет более пяти миллиардов рублей

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Федеральная антимонопольная служба ЯНАО аннулировала определение поставщика по проведению строительного контроля на ремонтируемом участке дороги в районе железнодорожной станции «Ныда — Пангоды» трассы Сургут — Салехард. Информацию о приостановке работ опубликовали на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.  «Конкурентная закупка в рассматриваемой ситуации имеет признаки притворной ничтожной сделки. Кроме того, содержание Извещения и документации оспариваемой Закупки противоречит требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок», — говорится в документе. Заявителем жалобы на выбор подрядчика выступил «Российский дорожный научно-исследовательский институт».  Стоимость услуг по проведению строительного контроля на объекте реконструкции участка «Ныда — Пангоды» была оценена в 62 млн 749 тысяч рублей. Окружная ФАС выпустила предписание о повторном проведении конкурса для определения подрядчика. Ранее URA.RU рассказывало о ремонте участка дороги Ныда — Пангоды в ЯНАО, которая является частью автодороги Сургут — Салехард. Выполнять ремонтные работы будет московский подрядчик «Донаэродорстрой». Цена контракта составляет более пяти миллиардов рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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