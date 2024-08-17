Ленинградский военный округ требует взыскать 49,5 млн рублей с ВСК

ФКУ «Объединенное стратегическое командование Ленинградского военного округа» подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области десять исков против Военно-строительной компании (ВСК) на общую сумму 49,5 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«Согласно материалам картотеки, юрлицом Ленинградского военного округа 15 августа было подано 10 исков к ВСК на сумму в 49,454 млн рублей», — передает ТАСС. В каждом из исков в качестве третьего лица фигурирует ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ».
На данный момент суд принял к производству три иска, включая самый крупный на сумму 12,645 миллиона рублей. Судебные слушания по этим делам запланированы на начало декабря 2024 года.
ВСК, согласно информации на официальном сайте компании, объединяет предприятия различных форм собственности, работающие на благо Вооруженных сил России по всей стране. Управление компанией осуществляется через департамент строительства Минобороны и ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны РФ».
Ранее генеральный директор ВСК Андрей Белков был арестован по решению Тверского суда Москвы до 23 сентября. Его деятельность находилась под контролем Тимура Иванова, бывшего заместителя министра обороны РФ, который в настоящее время также находится под стражей по обвинению в коррупции.
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