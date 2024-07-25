Глава ВСК Белков арестован на два месяца

Генеральный директор Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков арестован до 23 сентября. Соответствующее решение вынес Тверской суд Москвы.
"Суд арестовал Андрея Белкова", — говорится на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. Арест продлится до 23 сентября.
Белков был задержан 24 июля по обвинению в злоупотреблении полномочиями при закупке томографа по завышенным ценам. Его деятельность контролировал экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов, который также содержится под стражей по коррупционным обвинениям. Иванов просил суд освободить его, ссылаясь на участие в боевых действиях и награды, но МВД требовало ареста Белкова по подозрению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа.
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