Глава ВСК Белков арестован на два месяца

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Андрей Белков арестован до 23 сентября
Андрей Белков арестован до 23 сентября Фото:

Генеральный директор Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков арестован до 23 сентября. Соответствующее решение вынес Тверской суд Москвы.

"Суд арестовал Андрея Белкова", — говорится на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. Арест продлится до 23 сентября. 

Белков был задержан 24 июля по обвинению в злоупотреблении полномочиями при закупке томографа по завышенным ценам. Его деятельность контролировал экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов, который также содержится под стражей по коррупционным обвинениям. Иванов просил суд освободить его, ссылаясь на участие в боевых действиях и награды, но МВД требовало ареста Белкова по подозрению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа.

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Генеральный директор Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков арестован до 23 сентября. Соответствующее решение вынес Тверской суд Москвы. "Суд арестовал Андрея Белкова", — говорится на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. Арест продлится до 23 сентября.  Белков был задержан 24 июля по обвинению в злоупотреблении полномочиями при закупке томографа по завышенным ценам. Его деятельность контролировал экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов, который также содержится под стражей по коррупционным обвинениям. Иванов просил суд освободить его, ссылаясь на участие в боевых действиях и награды, но МВД требовало ареста Белкова по подозрению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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