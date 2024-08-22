Раненый боец ВС РФ, которому помогал военный ВСУ, раскрыл свое состояние

Раненый боец ВС РФ, которому помогал военный ВСУ, рассказал о будущей операции
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Раненный под Авдеевкой российский военный Сергей отметил уход в военном госпитале Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Раненный под Авдеевкой боец российской армии Сергей, получивший помощь от военного ВСУ, рассказал о своем текущем состоянии и процессе лечения. Об этом он сообщил журналистам российского издания.

«Прохожу лечение, военно-врачебную комиссию и нахожусь в Самаре в военном госпитале. В ноге у меня образовался ложный сустав на нижнем переломе», — рассказал Сергей в интервью RT. Он также уточнил, что ему предстоит замена временного глазного импланта на постоянный. Он сказал, что ему предстоит извлечение какой-то детали, возможно, нижнего самореза, а также замену временного импланта на постоянный. Боец остался доволен госпиталем в Самаре, отметив, что там хороший уход.

Ранее сообщалось, что во время взятия Авдеевки российская штурмовая группа заняла позицию в разрушенном детском саду и удерживала ее два дня. Один из российских военных Сергей, получивший серьезные ранения, был выхажен бойцом ВСУ Александром. До этого Александр сдался в плен раненому Сергею. Сергей получил обратный перелом голени, травму руки и осколочное повреждение глаза. Из-за постоянных обстрелов медбригаде удалось передать помощь только через три дня, когда пленный Александр, вынес воду, набирая ее под огнем из ближайшей лужи.

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Раненный под Авдеевкой боец российской армии Сергей, получивший помощь от военного ВСУ, рассказал о своем текущем состоянии и процессе лечения. Об этом он сообщил журналистам российского издания. «Прохожу лечение, военно-врачебную комиссию и нахожусь в Самаре в военном госпитале. В ноге у меня образовался ложный сустав на нижнем переломе», — рассказал Сергей в интервью RT. Он также уточнил, что ему предстоит замена временного глазного импланта на постоянный. Он сказал, что ему предстоит извлечение какой-то детали, возможно, нижнего самореза, а также замену временного импланта на постоянный. Боец остался доволен госпиталем в Самаре, отметив, что там хороший уход. Ранее сообщалось, что во время взятия Авдеевки российская штурмовая группа заняла позицию в разрушенном детском саду и удерживала ее два дня. Один из российских военных Сергей, получивший серьезные ранения, был выхажен бойцом ВСУ Александром. До этого Александр сдался в плен раненому Сергею. Сергей получил обратный перелом голени, травму руки и осколочное повреждение глаза. Из-за постоянных обстрелов медбригаде удалось передать помощь только через три дня, когда пленный Александр, вынес воду, набирая ее под огнем из ближайшей лужи.
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