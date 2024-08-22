Зеленский приехал в Сумскую область из-за жесткой обстановки на фронте

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил Сумскую область из-за сложной ситуации на фронте. Он побывал на приграничье и провел совещание с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским, где получил доклад о текущей обстановке на фронте.
«Посетил приграничье Сумщины (Сумская область, разг. Сумщина — прим. URA.RU) и провел совещание с Сырским и начальником Сумской военной администрации [Владимиром Артюхом]», — написал Зеленский в telegram-канале. Главком сообщил ему об оперативной обстановке на самых жестких участках фронта и об усилении обороны ВСУ на торецком и покровском направлениях.
Ранее попытка ВСУ провести наступление на Белгородскую область завершилась неудачно, что привело к значительным потерям среди украинских военных. Интенсивные обстрелы вынудили выживших укрываться в российских окопах в течение нескольких дней, пока не прибыла бронетехника для их эвакуации и оказания медицинской помощи. Александр Сырский также подтвердил информацию о тяжелых для ВСУ боях на покровском направлении, сообщает 360.ru.
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