На Украине назвали причину стремительного отступления ВСУ

Рахманин: отступление ВСУ связано с недостаточной мотивацией новых солдат
© Служба новостей «URA.RU»
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Украинские боевики отступают из-за немотивированности и плохой подготовки, заявил Сергей Рахманин Фото:
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Стремительное отступление украинских войск связано с нехваткой мотивации и плохой подготовкой солдат. Об этом заявил член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин.

«Отступаем мы быстрее, чем было раньше. Почему? Ответ очень простой — недостаточное качество и мотивация людей, которые сегодня приходят в вооруженные силы», — рассказал Рахманин в рамках эфира на «Радио НВ». Он добавил, что у командования ВСУ нет иных вариантов, кроме как сокращать систему подготовки боевиков, чтобы закрывать пропуски.

Ранее в американском издании Forbes сообщили, что ВСУ выражают серьезную озабоченность по поводу продвижения российских войск на покровском направлении, что осложняет их оборону на востоке Украины. Статья подчеркивает, что российское наступление к востоку от Покровска должно звучать как сигнал тревоги для Киева, поскольку его падение может привести к серьезным последствиям для украинских командиров, которые отправили войска в Курскую область вместо усиления обороны.

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Стремительное отступление украинских войск связано с нехваткой мотивации и плохой подготовкой солдат. Об этом заявил член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Сергей Рахманин. «Отступаем мы быстрее, чем было раньше. Почему? Ответ очень простой — недостаточное качество и мотивация людей, которые сегодня приходят в вооруженные силы», — рассказал Рахманин в рамках эфира на «Радио НВ». Он добавил, что у командования ВСУ нет иных вариантов, кроме как сокращать систему подготовки боевиков, чтобы закрывать пропуски. Ранее в американском издании Forbes сообщили, что ВСУ выражают серьезную озабоченность по поводу продвижения российских войск на покровском направлении, что осложняет их оборону на востоке Украины. Статья подчеркивает, что российское наступление к востоку от Покровска должно звучать как сигнал тревоги для Киева, поскольку его падение может привести к серьезным последствиям для украинских командиров, которые отправили войска в Курскую область вместо усиления обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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