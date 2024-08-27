Пентагон признал победы ВС РФ на покровском направлении

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На участке фронта идут ожесточенные бои Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ теснят противника на красноармейском (покровском) направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. В этом признался пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Мы, безусловно, внимательно следим за этим. Вы видите, что россияне здесь постепенно продвигаются. И, как вы знаете, на этой территории (на покровском направлении — прим. URA.RU) идут тяжелые бои», — стенограмма с ответами Патрика Райдера с брифинга для журналистов выложена на сайте оборонного ведомства.

Райдер добавил, что Вашингтон продолжит консультировать солдат на полях сражений и поддерживать связь с Киевом. По его словам, это необходимо, чтобы лучше понять потребности украинцев в военной поддержке.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, бои на покровском направлении сейчас наиболее сложные для ВСУ, пишет RT. Две недели назад значительные украинские формирования попали в окружение под Торецком, напоминает «Национальная служба новостей». В Москве отмечают успехи российских войск по всей линии соприкосновения в регионе. Так двумя днями ранее без особых сложностей ВС РФ взяли Новгородовку.

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ВС РФ теснят противника на красноармейском (покровском) направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. В этом признался пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Мы, безусловно, внимательно следим за этим. Вы видите, что россияне здесь постепенно продвигаются. И, как вы знаете, на этой территории (на покровском направлении — прим. URA.RU) идут тяжелые бои», — стенограмма с ответами Патрика Райдера с брифинга для журналистов выложена на сайте оборонного ведомства. Райдер добавил, что Вашингтон продолжит консультировать солдат на полях сражений и поддерживать связь с Киевом. По его словам, это необходимо, чтобы лучше понять потребности украинцев в военной поддержке. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, бои на покровском направлении сейчас наиболее сложные для ВСУ, пишет RT. Две недели назад значительные украинские формирования попали в окружение под Торецком, напоминает «Национальная служба новостей». В Москве отмечают успехи российских войск по всей линии соприкосновения в регионе. Так двумя днями ранее без особых сложностей ВС РФ взяли Новгородовку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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