Mash опубликовал видео якобы попадания беспилотника в Конаковскую ГРЭС

01 сентября 2024 в 07:38 Размер текста - 17 +

Жители районов вблизи Конаковской ГРЭС заметили на территории станции пожар (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дрон ВСУ, предположительно, попал в Конаковскую ГРЭС, находящуюся в Тверской области. Подобные кадры появились в интернете. Их передает Mash. «Украинский беспилотник, предположительно, попал в Конаковскую ГРЭС в Тверской области», — написал telegram-канал Mash, опубликовав соответствующее видео. По информации канала, жители близлежащих районов слышали звук дрона и хлопки. После этого ГРЭС, якобы, загорелась. Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны в РФ по данной теме. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее сообщалось, что в Тверской области в районе Конаково был сбит украинский БПЛА. По словам губернатора региона Игоря Руденя, на месте работают спецслужбы. Других подробностей о случившемся не привели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дрон ВСУ, предположительно, попал в Конаковскую ГРЭС, находящуюся в Тверской области. Подобные кадры появились в интернете. Их передает Mash. «Украинский беспилотник, предположительно, попал в Конаковскую ГРЭС в Тверской области», — написал telegram-канал Mash, опубликовав соответствующее видео. По информации канала, жители близлежащих районов слышали звук дрона и хлопки. После этого ГРЭС, якобы, загорелась. Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны в РФ по данной теме. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее сообщалось, что в Тверской области в районе Конаково был сбит украинский БПЛА. По словам губернатора региона Игоря Руденя, на месте работают спецслужбы. Других подробностей о случившемся не привели.