Mash опубликовал видео якобы попадания беспилотника в Конаковскую ГРЭС

Дрон ВСУ, предположительно, попал в Конаковскую ГРЭС, находящуюся в Тверской области. Подобные кадры появились в интернете. Их передает Mash.
«Украинский беспилотник, предположительно, попал в Конаковскую ГРЭС в Тверской области», — написал telegram-канал Mash, опубликовав соответствующее видео. По информации канала, жители близлежащих районов слышали звук дрона и хлопки. После этого ГРЭС, якобы, загорелась.
Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны в РФ по данной теме. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее сообщалось, что в Тверской области в районе Конаково был сбит украинский БПЛА. По словам губернатора региона Игоря Руденя, на месте работают спецслужбы. Других подробностей о случившемся не привели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.