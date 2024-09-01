Mash опубликовал видео якобы попадания беспилотника в Конаковскую ГРЭС

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Рефтинская ГРЭС. Свердловская область, Рефтинский, напряжение, труба, рефтинская грэс, электричество
Жители районов вблизи Конаковской ГРЭС заметили на территории станции пожар (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дрон ВСУ, предположительно, попал в Конаковскую ГРЭС, находящуюся в Тверской области. Подобные кадры появились в интернете. Их передает Mash.

«Украинский беспилотник, предположительно, попал в Конаковскую ГРЭС в Тверской области», — написал telegram-канал Mash, опубликовав соответствующее видео. По информации канала, жители близлежащих районов слышали звук дрона и хлопки. После этого ГРЭС, якобы, загорелась.

Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны в РФ по данной теме. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что в Тверской области в районе Конаково был сбит украинский БПЛА. По словам губернатора региона Игоря Руденя, на месте работают спецслужбы. Других подробностей о случившемся не привели.

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Дрон ВСУ, предположительно, попал в Конаковскую ГРЭС, находящуюся в Тверской области. Подобные кадры появились в интернете. Их передает Mash. «Украинский беспилотник, предположительно, попал в Конаковскую ГРЭС в Тверской области», — написал telegram-канал Mash, опубликовав соответствующее видео. По информации канала, жители близлежащих районов слышали звук дрона и хлопки. После этого ГРЭС, якобы, загорелась. Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны в РФ по данной теме. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее сообщалось, что в Тверской области в районе Конаково был сбит украинский БПЛА. По словам губернатора региона Игоря Руденя, на месте работают спецслужбы. Других подробностей о случившемся не привели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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