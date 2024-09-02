Британский журналист незаконно проник в Курскую область

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Британские журналисты незаконно проникли в город Суджа
Британские журналисты незаконно проникли в город Суджа Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Британский журналист Аскольд Крушельницкий из газеты Independent незаконно посетил Курскую область. Материал журналиста опубликован на сайте газеты.

«Крушельницкий и другие журналисты в сопровождении украинских военных побывали в российском городе Суджа», — говорится в материале газеты. Журналист также посетил населенные пункты в 20 километрах от этого города. Газета публикует фотографии, сделанные Крушельницким в Курской области во время незаконного пересечения границы РФ.

Ранее в Курской области также незаконно побывали журналисты из других западных изданий. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что каждый такой случай будет расследован.

6 августа ВСУ попытались захватить территорию в Курской области, но их продвижение было остановлено. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев ведет провокационную и неизбирательную стрельбу, и пообещал достойный ответ.

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Британский журналист Аскольд Крушельницкий из газеты Independent незаконно посетил Курскую область. Материал журналиста опубликован на сайте газеты. «Крушельницкий и другие журналисты в сопровождении украинских военных побывали в российском городе Суджа», — говорится в материале газеты. Журналист также посетил населенные пункты в 20 километрах от этого города. Газета публикует фотографии, сделанные Крушельницким в Курской области во время незаконного пересечения границы РФ. Ранее в Курской области также незаконно побывали журналисты из других западных изданий. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что каждый такой случай будет расследован. 6 августа ВСУ попытались захватить территорию в Курской области, но их продвижение было остановлено. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев ведет провокационную и неизбирательную стрельбу, и пообещал достойный ответ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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