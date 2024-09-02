Британский журналист Аскольд Крушельницкий из газеты Independent незаконно посетил Курскую область. Материал журналиста опубликован на сайте газеты.
«Крушельницкий и другие журналисты в сопровождении украинских военных побывали в российском городе Суджа», — говорится в материале газеты. Журналист также посетил населенные пункты в 20 километрах от этого города. Газета публикует фотографии, сделанные Крушельницким в Курской области во время незаконного пересечения границы РФ.
Ранее в Курской области также незаконно побывали журналисты из других западных изданий. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что каждый такой случай будет расследован.
6 августа ВСУ попытались захватить территорию в Курской области, но их продвижение было остановлено. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев ведет провокационную и неизбирательную стрельбу, и пообещал достойный ответ.
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