Британский журналист газеты Times Кэтрин Филп незаконно побывала в России в Курской области. Согласно выпущенному материалу, женщина стала свидетельницей действий украинских военных, направленных на дискредитацию российской армии.
«В деревне недалеко от Суджи, менее чем в трех милях от границы с Украиной, Сейнт, украинский офицер связи между гражданскими и военными, достал ноутбук, чтобы показать фильм о российском вторжении ошеломленной аудитории пожилых жителей деревни», — говорится в материале британской газеты, выпущенному журналисткой Кэтрин Филп. В материале также опубликованы фото, сделанные в Курской области.
Ранее Курскую область посетили журналисты британской газеты Sun, корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle (организация, выполняющая в РФ функции иностранного агента). Их нахождение в захваченном регионе России также было незаконно.
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Британский журналист газеты Times Кэтрин Филп незаконно побывала в России в Курской области. Согласно выпущенному материалу, женщина стала свидетельницей действий украинских военных, направленных на дискредитацию российской армии. «В деревне недалеко от Суджи, менее чем в трех милях от границы с Украиной, Сейнт, украинский офицер связи между гражданскими и военными, достал ноутбук, чтобы показать фильм о российском вторжении ошеломленной аудитории пожилых жителей деревни», — говорится в материале британской газеты, выпущенному журналисткой Кэтрин Филп. В материале также опубликованы фото, сделанные в Курской области. Ранее Курскую область посетили журналисты британской газеты Sun, корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle (организация, выполняющая в РФ функции иностранного агента). Их нахождение в захваченном регионе России также было незаконно.