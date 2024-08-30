В мире Журналист британской Times незаконно проникла в Курскую область 30 августа 2024 в 16:40 Размер текста - 17 + Журналист газеты Times Кэтрин Филп утверждает, что ВСУ дискредитируют ВС РФ в Курской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Британский журналист газеты Times Кэтрин Филп незаконно побывала в России в Курской области. Согласно выпущенному материалу, женщина стала свидетельницей действий украинских военных, направленных на дискредитацию российской армии. «В деревне недалеко от Суджи, менее чем в трех милях от границы с Украиной, Сейнт, украинский офицер связи между гражданскими и военными, достал ноутбук, чтобы показать фильм о российском вторжении ошеломленной аудитории пожилых жителей деревни», — говорится в материале британской газеты , выпущенному журналисткой Кэтрин Филп. В материале также опубликованы фото, сделанные в Курской области. Ранее Курскую область посетили журналисты британской газеты Sun, корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle (организация, выполняющая в РФ функции иностранного агента). Их нахождение в захваченном регионе России также было незаконно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Британский журналист газеты Times Кэтрин Филп незаконно побывала в России в Курской области. Согласно выпущенному материалу, женщина стала свидетельницей действий украинских военных, направленных на дискредитацию российской армии. «В деревне недалеко от Суджи, менее чем в трех милях от границы с Украиной, Сейнт, украинский офицер связи между гражданскими и военными, достал ноутбук, чтобы показать фильм о российском вторжении ошеломленной аудитории пожилых жителей деревни», — говорится в материале британской газеты, выпущенному журналисткой Кэтрин Филп. В материале также опубликованы фото, сделанные в Курской области. Ранее Курскую область посетили журналисты британской газеты Sun, корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle (организация, выполняющая в РФ функции иностранного агента). Их нахождение в захваченном регионе России также было незаконно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям