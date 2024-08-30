Журналист британской Times незаконно проникла в Курскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Еленой Лопаевой. Пермь, пресса, микрофон, интервью
Журналист газеты Times Кэтрин Филп утверждает, что ВСУ дискредитируют ВС РФ в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Британский журналист газеты Times Кэтрин Филп незаконно побывала в России в Курской области. Согласно выпущенному материалу, женщина стала свидетельницей действий украинских военных, направленных на дискредитацию российской армии.

«В деревне недалеко от Суджи, менее чем в трех милях от границы с Украиной, Сейнт, украинский офицер связи между гражданскими и военными, достал ноутбук, чтобы показать фильм о российском вторжении ошеломленной аудитории пожилых жителей деревни», — говорится в материале британской газеты, выпущенному журналисткой Кэтрин Филп. В материале также опубликованы фото, сделанные в Курской области.

Ранее Курскую область посетили журналисты британской газеты Sun, корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle (организация, выполняющая в РФ функции иностранного агента). Их нахождение в захваченном регионе России также было незаконно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Британский журналист газеты Times Кэтрин Филп незаконно побывала в России в Курской области. Согласно выпущенному материалу, женщина стала свидетельницей действий украинских военных, направленных на дискредитацию российской армии. «В деревне недалеко от Суджи, менее чем в трех милях от границы с Украиной, Сейнт, украинский офицер связи между гражданскими и военными, достал ноутбук, чтобы показать фильм о российском вторжении ошеломленной аудитории пожилых жителей деревни», — говорится в материале британской газеты, выпущенному журналисткой Кэтрин Филп. В материале также опубликованы фото, сделанные в Курской области. Ранее Курскую область посетили журналисты британской газеты Sun, корреспонденты немецкой медиакорпорации Deutsche Welle (организация, выполняющая в РФ функции иностранного агента). Их нахождение в захваченном регионе России также было незаконно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...