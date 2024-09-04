04 сентября 2024

Медведев: США продолжат поставлять оружие Украине после выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий, топ
Для США военные поставки являются выгодным делом, заявил Дмитрий Медведев Фото:

Соединенные Штаты Америки продолжат осуществлять военные поставки Украине независимо от того, кто победит на ближайших президентских выборах — Дональд Трамп или Камала Харрис. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время встречи с журналистами.

«Думаю, никто из вас не питает иллюзий: что Трамп, что Камала — разницы особой не будет. Но кто-то, конечно, все-таки будет с остервенением это делать, а кто-то аккуратнее», — отметил Медведев, пишет ТАСС. Он выразил мнение, что для США военные поставки являются выгодным делом.

По словам Медведева, США извлекают максимальную выгоду из текущего противостояния, унижая Европу и перетаскивая производство на свою территорию без потерь для себя. «Они на всем заработали, унизили Европу, перетащили к себе производство, ничего не потеряли. Поэтому для них это выгодно», — заключил зампред Совбеза РФ.

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Соединенные Штаты Америки продолжат осуществлять военные поставки Украине независимо от того, кто победит на ближайших президентских выборах — Дональд Трамп или Камала Харрис. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время встречи с журналистами. «Думаю, никто из вас не питает иллюзий: что Трамп, что Камала — разницы особой не будет. Но кто-то, конечно, все-таки будет с остервенением это делать, а кто-то аккуратнее», — отметил Медведев, пишет ТАСС. Он выразил мнение, что для США военные поставки являются выгодным делом. По словам Медведева, США извлекают максимальную выгоду из текущего противостояния, унижая Европу и перетаскивая производство на свою территорию без потерь для себя. «Они на всем заработали, унизили Европу, перетащили к себе производство, ничего не потеряли. Поэтому для них это выгодно», — заключил зампред Совбеза РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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