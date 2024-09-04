Медведев: США продолжат поставлять оружие Украине после выборов

04 сентября 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Для США военные поставки являются выгодным делом, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты Америки продолжат осуществлять военные поставки Украине независимо от того, кто победит на ближайших президентских выборах — Дональд Трамп или Камала Харрис. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время встречи с журналистами. «Думаю, никто из вас не питает иллюзий: что Трамп, что Камала — разницы особой не будет. Но кто-то, конечно, все-таки будет с остервенением это делать, а кто-то аккуратнее», — отметил Медведев, пишет ТАСС. Он выразил мнение, что для США военные поставки являются выгодным делом. По словам Медведева, США извлекают максимальную выгоду из текущего противостояния, унижая Европу и перетаскивая производство на свою территорию без потерь для себя. «Они на всем заработали, унизили Европу, перетащили к себе производство, ничего не потеряли. Поэтому для них это выгодно», — заключил зампред Совбеза РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки продолжат осуществлять военные поставки Украине независимо от того, кто победит на ближайших президентских выборах — Дональд Трамп или Камала Харрис. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время встречи с журналистами. «Думаю, никто из вас не питает иллюзий: что Трамп, что Камала — разницы особой не будет. Но кто-то, конечно, все-таки будет с остервенением это делать, а кто-то аккуратнее», — отметил Медведев, пишет ТАСС. Он выразил мнение, что для США военные поставки являются выгодным делом. По словам Медведева, США извлекают максимальную выгоду из текущего противостояния, унижая Европу и перетаскивая производство на свою территорию без потерь для себя. «Они на всем заработали, унизили Европу, перетащили к себе производство, ничего не потеряли. Поэтому для них это выгодно», — заключил зампред Совбеза РФ.