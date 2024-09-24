Суд разъяснил, за что Зыгаря* признали иноагентом

Зыгарь* стал иноагентом из-за денег из США и Болгарии

24 сентября 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Зыгарь признан иноагентом из-за финансирования от иностранных источников и распространения материалов СМИ, выполняющих функции иноагентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минюст РФ признал журналиста Михаила Зыгаря* иноагентом в октябре 2022 года из-за поступления ему денег от иностранных источников. В частности, из США и Болгарии. Об этом говорится в официальных судебных документах. «По сведениям Росфинмониторинга, поступившим 30.05.2022 года, получил [Зыгарь] денежные средства от иностранных источников, а именно: Izdatelstvo Janet 45 LTD (Болгария) в декабре 2021 года, одной операцией… Sterling Lord Literistic INC (США) в октябре 2021 года, одной операцией», — сказано в документах. Информацию передает РИА Новости. В документах также упоминается распространение им материалов СМИ, которые выполняют функции иноагента. При этом Михаил Зыгарь считает, что информация о финансировании не может служить основанием для включения его в реестр иноагентов. Журналист ранее был дважды оштрафован за отсутствие маркировки в интернет-публикациях. Кроме того, против него было возбуждено уголовное дело за распространение фейков о ВС РФ. Басманный суд Москвы заочно приговорил его к 8,5 годам колонии. В апреле суд заочно арестовал Зыгаря до момента его экстрадиции или задержания в России. МВД также объявило журналиста в розыск с 10 апреля. Ранее Михаил Зыгарь вышел замуж за Жан-Мишеля Щербака (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). В день свадьбы они обменялись браслетами с символикой батальона «Азов»* (признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ). Жан-Мишель Щербак также выразил желание не скрывать свои чувства и не причинять боль окружающим своим счастьем. * Михаил Зыгарь — признан в России иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минюст РФ признал журналиста Михаила Зыгаря* иноагентом в октябре 2022 года из-за поступления ему денег от иностранных источников. В частности, из США и Болгарии. Об этом говорится в официальных судебных документах. «По сведениям Росфинмониторинга, поступившим 30.05.2022 года, получил [Зыгарь] денежные средства от иностранных источников, а именно: Izdatelstvo Janet 45 LTD (Болгария) в декабре 2021 года, одной операцией… Sterling Lord Literistic INC (США) в октябре 2021 года, одной операцией», — сказано в документах. Информацию передает РИА Новости. В документах также упоминается распространение им материалов СМИ, которые выполняют функции иноагента. При этом Михаил Зыгарь считает, что информация о финансировании не может служить основанием для включения его в реестр иноагентов. Журналист ранее был дважды оштрафован за отсутствие маркировки в интернет-публикациях. Кроме того, против него было возбуждено уголовное дело за распространение фейков о ВС РФ. Басманный суд Москвы заочно приговорил его к 8,5 годам колонии. В апреле суд заочно арестовал Зыгаря до момента его экстрадиции или задержания в России. МВД также объявило журналиста в розыск с 10 апреля. Ранее Михаил Зыгарь вышел замуж за Жан-Мишеля Щербака (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). В день свадьбы они обменялись браслетами с символикой батальона «Азов»* (признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ). Жан-Мишель Щербак также выразил желание не скрывать свои чувства и не причинять боль окружающим своим счастьем. * Михаил Зыгарь — признан в России иноагентом