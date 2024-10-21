Проректор ВШЭ Панова объяснила риски реформирования БРИКС

Проректор ВШЭ Панова: важно сохранить клубный формат БРИКС

22 октября 2024 в 02:03 Размер текста - 17 +

Важно сохранить «клубный формат» БРИКС, считает эксперт Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Реформирование БРИКС, превращение объединения в полноценную международную организацию опасно. Как сообщила в интервью URA.RU проректор НИУ ВШЭ, руководитель Экспертного совета БРИКС-Россия, шерпа России в «Женской двадцатке» Виктория Панова, это может повлечь появление «автономных» секретариатов, которые смогут влиять на государства-члены группы. «Практика показывает, что создаваемые в рамках международных структур секретариаты зачастую начинают жить своей жизнью и приобретать некую политическую сущность, пытаться содержательно влиять на национальные государства-члены, что противоречит тем возможностям, которые предоставляет так называемый „клубный формат“. Важными преимуществами работы БРИКС является возможность преодолевать инерцию национальных бюрократий, поскольку предлагаемые инициативы на саммитах уже реализуются под определенным контролем первых лиц государства», — полагает Панова. Саммит БРИКС в Казани стартует 22 октября. Он продлится в течение трех дней. Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, проведет около 20 двусторонних встреч с лидерами других государств и гостями саммита. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Реформирование БРИКС, превращение объединения в полноценную международную организацию опасно. Как сообщила в интервью URA.RU проректор НИУ ВШЭ, руководитель Экспертного совета БРИКС-Россия, шерпа России в «Женской двадцатке» Виктория Панова, это может повлечь появление «автономных» секретариатов, которые смогут влиять на государства-члены группы. «Практика показывает, что создаваемые в рамках международных структур секретариаты зачастую начинают жить своей жизнью и приобретать некую политическую сущность, пытаться содержательно влиять на национальные государства-члены, что противоречит тем возможностям, которые предоставляет так называемый „клубный формат“. Важными преимуществами работы БРИКС является возможность преодолевать инерцию национальных бюрократий, поскольку предлагаемые инициативы на саммитах уже реализуются под определенным контролем первых лиц государства», — полагает Панова. Саммит БРИКС в Казани стартует 22 октября. Он продлится в течение трех дней. Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, проведет около 20 двусторонних встреч с лидерами других государств и гостями саммита.