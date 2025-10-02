В Госдуме захотели добиться туалетной справедливости

Депутат Цивилев предложил избавиться от очередей в женские туалеты
По словам Цивилева, в женских туалетах необходимо устанавливать вдвое больше санитарных приборов, чем в мужских
По словам Цивилева, в женских туалетах необходимо устанавливать вдвое больше санитарных приборов, чем в мужских Фото:

В России необходимо увеличить пропускную способность женских туалетов до 500 человек, чтобы избавиться от очередей в местах массового скопления. Инициативу внес депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев, который направил соответствующее письмо в Минстрой РФ.

«Предложил изменить устаревшие нормы, которые приводят к систематическим длинным очередям в женские туалеты в местах массового скопления людей», — отметил Цивилев в обращении в Минстрой РФ. Оно есть в распоряжении URA.RU.

Он пояснил, что действующие нормы не учитывают разницу между потребностями мужчин и женщин, из-за чего в женских туалетах регулярно образуются длинные очереди. По его словам, с жалобами на очереди к нему обратились жительницы города и туристки, которые сталкивались с ожиданием по 15–20 минут в учреждениях культуры, на вокзалах и в аэропорту. Цивилев считает, что проблему можно решить, если для женщин предусматривать в два раза больше кабинок, чем для мужчин, а для существующих зданий — разработать рекомендации по перепланировке санузлов.

