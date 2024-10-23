Депутат Госдумы заявил о «беспримерном пофигизме» на СВО

Вдова участника спецоперации более полутора лет боролась за получение положенной ей государственной выплаты за орден мужа. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. По его словам, ответственные за это лица имеют «беспримерный пофигизм».
«19 (девятнадцать!) месяцев жена погибшего участника СВО из Ирбитского района не могла добиться выплаты за Орден мужества, которым посмертно наградили ее мужа. Из-за волокиты, переходящей в беспримерный пофигизм ответственных лиц», — написал Иванов в своем telegram-канале.
За прошедшее время парламентарий неоднократно обращался в надзорные органы и совершал многочисленные телефонные звонки, чтобы помочь россиянке. Вдова солдата получила заслуженную выплату за орден Мужества только 22 октября текущего года.
По словам Иванова, подобные случаи являются скорее исключением, чем правилом. Он заверил, что большинство выплат проходит в установленные законом сроки, и выразил надежду на улучшение работы соответствующих служб, чтобы избежать подобных задержек в будущем.
Ранее отца бойца СВО лишили выплат за смерть сына. Мать погибшего на спецоперации обратилась в суд с иском к своему бывшему мужу с просьбой лишить его компенсационных выплат за гибель сына, так как тот не принимал участия в воспитании.
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