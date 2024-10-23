Союзники Лондона предпочли саммит БРИКС

Ряд ключевых мировых лидеров предпочли саммит БРИКС в Казани встрече стран Содружества, проходящей в Самоа с 21 по 26 октября. Саммит в Самоа посетят король Великобритании Карл III и премьер-министр Кир Стармер, однако отсутствие таких фигур, как премьер Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса подчеркивает снижение влияния Великобритании на международной арене.
«Список гостей этого года подчеркивает, что объединяющая сила британской монархии не та, что раньше», — сообщает Politico. Это заявление подтверждает предположения о том, что традиционные связи и влияние Великобритании в рамках Содружества ослабевают.
Кроме отсутствия Моди и Рамафосы, издание также отмечает, что на встрече в Самоа не будут присутствовать премьеры Шри-Ланки и Канады, а время визита Стармера будет сокращено. Подобные изменения в составе участников и формате визитов дополнительно подчеркивают снижение интереса и влияния Великобритании на сценарий международных отношений.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Уже прошло расширенное заседание лидеров стран объединения. На нем главы государств выразили свою точку зрения и предложили инициативы по вопросам мира, финансовой системы БРИКС, развитию межнационального сотрудничества. О чем мировые лидеры рассказали президенту России на саммите БРИКС — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.