Российские силы ликвидировали временную базу ВСУ в Харьковской области, применив авиабомбы ФАБ-500. В результате атаки было уничтожено примерно 30 украинских военнослужащих.
«Российские военные уничтожили временную базу ВСУ в Харьковской области. Удары наносились авиабомбами ФАБ-500, ликвидировано около 30 украинских военных», — пишет telegram-канал Shot.
Разведка России выявила активность подразделений двух бригад территориальной обороны Киева в районе Богуславки. После получения данных о местоположении украинских войск было принято решение о нанесении авиаударов. В результате операции российский бомбардировщик Су-34 выполнил четыре удара по обнаруженной базе ВСУ.
Ранее ВС РФ нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области, пишет RT. Российские военные ударили по районам сосредоточения и резервам семи украинских бригад.
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