Shot: ВС РФ уничтожили базу ВСУ под Харьковом. Видео

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ВС РФ с помощью авиабомбы уничтожили временную базу украинских военных под Харьковом
ВС РФ с помощью авиабомбы уничтожили временную базу украинских военных под Харьковом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ликвидировали временную базу ВСУ в Харьковской области, применив авиабомбы ФАБ-500. В результате атаки было уничтожено примерно 30 украинских военнослужащих.

«Российские военные уничтожили временную базу ВСУ в Харьковской области. Удары наносились авиабомбами ФАБ-500, ликвидировано около 30 украинских военных», — пишет telegram-канал Shot.

Разведка России выявила активность подразделений двух бригад территориальной обороны Киева в районе Богуславки. После получения данных о местоположении украинских войск было принято решение о нанесении авиаударов. В результате операции российский бомбардировщик Су-34 выполнил четыре удара по обнаруженной базе ВСУ.

Ранее ВС РФ нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области, пишет RT. Российские военные ударили по районам сосредоточения и резервам семи украинских бригад.

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Российские силы ликвидировали временную базу ВСУ в Харьковской области, применив авиабомбы ФАБ-500. В результате атаки было уничтожено примерно 30 украинских военнослужащих. «Российские военные уничтожили временную базу ВСУ в Харьковской области. Удары наносились авиабомбами ФАБ-500, ликвидировано около 30 украинских военных», — пишет telegram-канал Shot. Разведка России выявила активность подразделений двух бригад территориальной обороны Киева в районе Богуславки. После получения данных о местоположении украинских войск было принято решение о нанесении авиаударов. В результате операции российский бомбардировщик Су-34 выполнил четыре удара по обнаруженной базе ВСУ. Ранее ВС РФ нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области, пишет RT. Российские военные ударили по районам сосредоточения и резервам семи украинских бригад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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