Второй день саммита БРИКС в Казани подошел к концу. По этому поводу Кремль опубликовал видеоотчет о мероприятии в своем telegram-канале.
Сегодня президенты России, Египта, Ирана, ОАЭ, ЮАР, премьер-министры Индии и Эфиопии, председатель КНР и министр иностранных дел Бразилии провели заседание БРИКС в узком составе. Работа продолжилась заседанием в расширенном составе, к мероприятию по видеосвязи подключился президент Бразилии. По итогам XVI саммита принята Казанская декларация.
Вечером состоялся торжественный прием от имени президента России по случаю проведения саммита БРИКС. На него были приглашены главы государств-членов объединения и лидеры стран, заинтересованных в сотрудничестве с БРИКС.
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