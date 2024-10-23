23 октября 2024

Кремль показал видеоотчет о втором дне саммита БРИКС в Казани. Видео

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Второй день саммита БРИКС ознаменовался подписанием Казанской декларации
Второй день саммита БРИКС ознаменовался подписанием Казанской декларации Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Второй день саммита БРИКС в Казани подошел к концу. По этому поводу Кремль опубликовал видеоотчет о мероприятии в своем telegram-канале.

Сегодня президенты России, Египта, Ирана, ОАЭ, ЮАР, премьер-министры Индии и Эфиопии, председатель КНР и министр иностранных дел Бразилии провели заседание БРИКС в узком составе. Работа продолжилась заседанием в расширенном составе, к мероприятию по видеосвязи подключился президент Бразилии. По итогам XVI саммита принята Казанская декларация.

Вечером состоялся торжественный прием от имени президента России по случаю проведения саммита БРИКС. На него были приглашены главы государств-членов объединения и лидеры стран, заинтересованных в сотрудничестве с БРИКС.

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Второй день саммита БРИКС в Казани подошел к концу. По этому поводу Кремль опубликовал видеоотчет о мероприятии в своем telegram-канале. Сегодня президенты России, Египта, Ирана, ОАЭ, ЮАР, премьер-министры Индии и Эфиопии, председатель КНР и министр иностранных дел Бразилии провели заседание БРИКС в узком составе. Работа продолжилась заседанием в расширенном составе, к мероприятию по видеосвязи подключился президент Бразилии. По итогам XVI саммита принята Казанская декларация. Вечером состоялся торжественный прием от имени президента России по случаю проведения саммита БРИКС. На него были приглашены главы государств-членов объединения и лидеры стран, заинтересованных в сотрудничестве с БРИКС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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