В Питере экс-боец «Вагнера» сделал предложение девушке во время суда по кокаину

Экс-боец ЧВК «Вагнер» сделал предложение своей девушке Забаве прямо во время судебного процесса в Санкт-Петербурге, где ее обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Инцидент произошел в петербургском суде, сам мужчина был привлечен в качестве свидетеля по делу своей возлюбленной.
«Вчера Стас выступал в петербургском суде в качестве свидетеля. И прямо во время заседания решил сделать подруге предложение», — сообщает telegram-канал «Острожно, новости». По данным источников, после судебного разбирательства молодые планируют сыграть свадьбу.
Уточняется, что ранее Стас и Забава, проживающие в Туапсе, недавно приехали в Санкт-Петербург, чтобы зарегистрировать брак. Во время их пребывания в городе произошел инцидент: парню показалось, что он увидел бывшего возлюбленного своей девушки. В ходе встречи он извлек из шорт муляж гранаты и угрожал предполагаемому сопернику. Полиция быстро отреагировала на происходящее и прибыла на место событий. Конфликт был быстро разрешен, и Стас был освобожден без предъявления обвинений. Однако в ходе досмотра у Забавы было обнаружено 88 граммов кокаина.
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