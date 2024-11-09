Украинка хотела избежать наказания за допинг, объявив об антироссийской позиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинская спортсменка, обвиненная в приеме допинга, хотела избежать наказания ужасным отношением к РФ
Украинская спортсменка, обвиненная в приеме допинга, хотела избежать наказания ужасным отношением к РФ Фото:

Украинская бобслеистка Лидия Гунько обвиняется в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка попыталась избежать наказания, заняв жесткую позицию против России, рассчитывая на снисхождение Спортивного арбитражного суда (CAS), следует из документов CAS. Ранее в допинг-пробе Гунько, взятой во время Игр-2022, был обнаружен запрещенный стероид дегидрохлорметилтестостерон. 

«Я ставлю под сомнение честность и прозрачность антидопингового анализа, проведенного 14 февраля 2022 года. Я считаю, что имело место вмешательство влиятельных внешних сил в работу ITA», — говорится в одном из последних объяснений спортсменки, которое полностью процитировал CAS в своем документе. Информацию об этом передает ТАСС. Гунько заявляла, что в результаты анализа вмешались третьи стороны из-за позиции спортсменки по отношению к России. 

Дополнительно Гунько отметила, что после высказываний против России она стала получать угрозы. По ее мнению, это могло повлиять на процесс расследования ее дела. Международное агентство по борьбе с допингом предложило спортсменке из Украины добровольно признать нарушение антидопинговых норм. В случае согласия она могла бы избежать стандартного четырехлетнего запрета на участие в соревнованиях, получив взамен трехлетнюю дисквалификацию.

В конце весны 2023 года ITA передало дело Гунько на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд. Аргументы спортсменки во внимание приняты не были. Арбитр из Австралии Дэвид Грейс после изучения обстоятельств дела определил ей стандартный срок дисквалификации в четыре года начиная с 21 февраля 2022 года.

На Играх-2022 Гунько заняла 20-е место. В пробе на допинг, взятой у спортсменки, был выявлен дегидрохлорметилтестостерон — вещество из категории стероидов, использование которого запрещено. В своей защите Гунько утверждала, что положительный результат теста мог быть вызван употреблением загрязненной биологически активной добавки и припомнила чистоту предыдущих проб. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская бобслеистка Лидия Гунько обвиняется в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка попыталась избежать наказания, заняв жесткую позицию против России, рассчитывая на снисхождение Спортивного арбитражного суда (CAS), следует из документов CAS. Ранее в допинг-пробе Гунько, взятой во время Игр-2022, был обнаружен запрещенный стероид дегидрохлорметилтестостерон.  «Я ставлю под сомнение честность и прозрачность антидопингового анализа, проведенного 14 февраля 2022 года. Я считаю, что имело место вмешательство влиятельных внешних сил в работу ITA», — говорится в одном из последних объяснений спортсменки, которое полностью процитировал CAS в своем документе. Информацию об этом передает ТАСС. Гунько заявляла, что в результаты анализа вмешались третьи стороны из-за позиции спортсменки по отношению к России.  Дополнительно Гунько отметила, что после высказываний против России она стала получать угрозы. По ее мнению, это могло повлиять на процесс расследования ее дела. Международное агентство по борьбе с допингом предложило спортсменке из Украины добровольно признать нарушение антидопинговых норм. В случае согласия она могла бы избежать стандартного четырехлетнего запрета на участие в соревнованиях, получив взамен трехлетнюю дисквалификацию. В конце весны 2023 года ITA передало дело Гунько на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд. Аргументы спортсменки во внимание приняты не были. Арбитр из Австралии Дэвид Грейс после изучения обстоятельств дела определил ей стандартный срок дисквалификации в четыре года начиная с 21 февраля 2022 года. На Играх-2022 Гунько заняла 20-е место. В пробе на допинг, взятой у спортсменки, был выявлен дегидрохлорметилтестостерон — вещество из категории стероидов, использование которого запрещено. В своей защите Гунько утверждала, что положительный результат теста мог быть вызван употреблением загрязненной биологически активной добавки и припомнила чистоту предыдущих проб. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...