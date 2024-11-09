Украинка хотела избежать наказания за допинг, объявив об антироссийской позиции

Украинская бобслеистка Лидия Гунько обвиняется в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка попыталась избежать наказания, заняв жесткую позицию против России, рассчитывая на снисхождение Спортивного арбитражного суда (CAS), следует из документов CAS. Ранее в допинг-пробе Гунько, взятой во время Игр-2022, был обнаружен запрещенный стероид дегидрохлорметилтестостерон.
«Я ставлю под сомнение честность и прозрачность антидопингового анализа, проведенного 14 февраля 2022 года. Я считаю, что имело место вмешательство влиятельных внешних сил в работу ITA», — говорится в одном из последних объяснений спортсменки, которое полностью процитировал CAS в своем документе. Информацию об этом передает ТАСС. Гунько заявляла, что в результаты анализа вмешались третьи стороны из-за позиции спортсменки по отношению к России.
Дополнительно Гунько отметила, что после высказываний против России она стала получать угрозы. По ее мнению, это могло повлиять на процесс расследования ее дела. Международное агентство по борьбе с допингом предложило спортсменке из Украины добровольно признать нарушение антидопинговых норм. В случае согласия она могла бы избежать стандартного четырехлетнего запрета на участие в соревнованиях, получив взамен трехлетнюю дисквалификацию.
В конце весны 2023 года ITA передало дело Гунько на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд. Аргументы спортсменки во внимание приняты не были. Арбитр из Австралии Дэвид Грейс после изучения обстоятельств дела определил ей стандартный срок дисквалификации в четыре года начиная с 21 февраля 2022 года.
На Играх-2022 Гунько заняла 20-е место. В пробе на допинг, взятой у спортсменки, был выявлен дегидрохлорметилтестостерон — вещество из категории стероидов, использование которого запрещено. В своей защите Гунько утверждала, что положительный результат теста мог быть вызван употреблением загрязненной биологически активной добавки и припомнила чистоту предыдущих проб.
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