«Разнесет в щепки»: ФБР готовится к массовому увольнению из-за победы Трампа

Washington Times: в ФБР боятся массовых увольнений при Трампе
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Сотрудники ФБР были шокированы победой Трампа
Сотрудники ФБР были шокированы победой Трампа Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США готовятся к массовым увольнениям после победы на выборах президента кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, который, по словам источников, «разнесет это место в щепки». Об этом пишет газета Washington Times.

«Избранный президент разнесет это место в щепки», — говорится в материале со ссылкой на сотрудников ФБР. Там добавили, что ФБР готовится к широкомасштабным сокращениям персонала после победы Дональда Трампа, что стало настоящим шоком для работников агентства. В 2017 году Трамп уже уволил тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми, упрекнув его в некомпетентности.

В США прошли президентские выборы, на которых победил Дональд Трамп. Реакция мира на это событие разная: одни поддерживают его, в то время как другие тревожатся за будущее политической системы США. Подробнее о международной реакции на победу Трампа и мнениях о вице-президенте Камале Харрис читайте в материале URA.RU.

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Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США готовятся к массовым увольнениям после победы на выборах президента кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, который, по словам источников, «разнесет это место в щепки». Об этом пишет газета Washington Times. «Избранный президент разнесет это место в щепки», — говорится в материале со ссылкой на сотрудников ФБР. Там добавили, что ФБР готовится к широкомасштабным сокращениям персонала после победы Дональда Трампа, что стало настоящим шоком для работников агентства. В 2017 году Трамп уже уволил тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми, упрекнув его в некомпетентности. В США прошли президентские выборы, на которых победил Дональд Трамп. Реакция мира на это событие разная: одни поддерживают его, в то время как другие тревожатся за будущее политической системы США. Подробнее о международной реакции на победу Трампа и мнениях о вице-президенте Камале Харрис читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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