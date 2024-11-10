«Разнесет в щепки»: ФБР готовится к массовому увольнению из-за победы Трампа

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США готовятся к массовым увольнениям после победы на выборах президента кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, который, по словам источников, «разнесет это место в щепки». Об этом пишет газета Washington Times.
«Избранный президент разнесет это место в щепки», — говорится в материале со ссылкой на сотрудников ФБР. Там добавили, что ФБР готовится к широкомасштабным сокращениям персонала после победы Дональда Трампа, что стало настоящим шоком для работников агентства. В 2017 году Трамп уже уволил тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми, упрекнув его в некомпетентности.
В США прошли президентские выборы, на которых победил Дональд Трамп. Реакция мира на это событие разная: одни поддерживают его, в то время как другие тревожатся за будущее политической системы США. Подробнее о международной реакции на победу Трампа и мнениях о вице-президенте Камале Харрис читайте в материале URA.RU.
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