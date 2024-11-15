Арестованный блогер Тринадцатый подписал контракт с Минобороны

Арестованный военный блогер и доброволец Егор Гузенко с позывным Тринадцатый подписал контракт с Минобороны России. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Блогер Тринадцатый подписал контракт с Минобороны. Он освобожден из-под стражи», — передает telegram-канал. Гузенко был задержан 5 октября на главной площади Новопавловска за хулиганство и сопротивление при задержании. Ранее он отказался от предложения Минобороны России заключить контракт для участия в СВО. Также сообщалось, что у блогера ухудшилось здоровье во время его нахождения в СИЗО.
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