Правительство предложило ограничить сроки пребывания граждан Украины в РФ

Правительство России предложило ограничить срок временного пребывания и право на работу граждан Украины на территории РФ до 31 марта 2025 года. Соответствующий проект постановления был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Установить, что: срок временного пребывания в Российской Федерации граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации до 1 января 2025 года, продлевается до 31 марта 2025 года включительно», — говорится в документе. Также до этой же даты украинцам, пребывающим в России, разрешено работать при условии выполнения определенных процедур.
Согласно проекту, для продления пребывания и получения права на работу, украинцы должны пройти дактилоскопию, фотографирование и медицинское освидетельствование, которое включает проверку на наличие наркотиков, инфекционных заболеваний и ВИЧ. Отмечается, что нововведения не коснутся лиц, представляющих угрозу национальной безопасности или предоставивших ложные сведения о себе.
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