Правительство предложило ограничить сроки пребывания граждан Украины в РФ

В России могут ограничить срок пребывания украинцев до 31 марта 2025 года
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Правительство может ограничить срок временного пребывания украинцев до 31 марта 2025 года
Правительство может ограничить срок временного пребывания украинцев до 31 марта 2025 года Фото:

Правительство России предложило ограничить срок временного пребывания и право на работу граждан Украины на территории РФ до 31 марта 2025 года. Соответствующий проект постановления был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить, что: срок временного пребывания в Российской Федерации граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации до 1 января 2025 года, продлевается до 31 марта 2025 года включительно», — говорится в документе. Также до этой же даты украинцам, пребывающим в России, разрешено работать при условии выполнения определенных процедур.

Согласно проекту, для продления пребывания и получения права на работу, украинцы должны пройти дактилоскопию, фотографирование и медицинское освидетельствование, которое включает проверку на наличие наркотиков, инфекционных заболеваний и ВИЧ. Отмечается, что нововведения не коснутся лиц, представляющих угрозу национальной безопасности или предоставивших ложные сведения о себе.

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Правительство России предложило ограничить срок временного пребывания и право на работу граждан Украины на территории РФ до 31 марта 2025 года. Соответствующий проект постановления был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. «Установить, что: срок временного пребывания в Российской Федерации граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации до 1 января 2025 года, продлевается до 31 марта 2025 года включительно», — говорится в документе. Также до этой же даты украинцам, пребывающим в России, разрешено работать при условии выполнения определенных процедур. Согласно проекту, для продления пребывания и получения права на работу, украинцы должны пройти дактилоскопию, фотографирование и медицинское освидетельствование, которое включает проверку на наличие наркотиков, инфекционных заболеваний и ВИЧ. Отмечается, что нововведения не коснутся лиц, представляющих угрозу национальной безопасности или предоставивших ложные сведения о себе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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