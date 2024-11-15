Песков назвал позитивным фактом стремление Германии к диалогу с Россией

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, инициированный немецкой стороной. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, хотя в ходе обсуждения были выявлены значительные разногласия, особенно по украинскому вопросу, сам факт диалога имеет положительное значение.
«Обсуждения были достаточно детальные, прежде всего по украинскому сюжету, откровенные, как тоже было сказано у нас в сообщении, но, конечно, говорить о каком-то совпадении мнений здесь не приходится. Потому что существуют глубокие разногласия, но сам факт диалога — он весьма позитивный», — сказал Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлу Зарубину.
Дополнительно Песков отметил роль Германии в инициировании разговора, что в поддержании общения с РФ на высшем уровне. По словам представителя Кремля, Путин подробно изложил Шольцу российскую перспективу текущих событий и возможные пути развития ситуации. В то же время Шольц подтвердил свою позицию, которая регулярно повторяется представителями Европы.
Готовность России к переговорам с Украиной была подтверждена Путиным неоднократно, отметил Песков. В том числе во время июньского выступления президент четко указал условия, способные разрешить конфликт.
Телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем состоялся 15 ноября. В ходе беседы, продолжавшейся около часа, лидеры двух стран обсудили ряд важных вопросов, подробности которых представлены в материале URA.RU.
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