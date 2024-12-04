Губернатор Архангельской области загадал Деду Морозу желание о ключевой ставке

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский загадал Деду Морозу создание двух ключевых ставок — для соцсектора и бизнеса. Своим желанием он поделился с корреспондентом URA.RU.
«Деду Морозу, как минимум, было бы неплохо рассмотреть введение двух видов ключевой ставки. Одну использовать для кредитования социально значимых мероприятий и кредитования бюджетов. Вторую для бизнеса, если такая необходимость есть. Мы по сути деньги налогоплательщиков перекладываем из бюджетов в доходы банков. Это крайне обременительно», — сказал Александр Цыбульский. Губернатор отметил, что также попросил бы снизить ключевую ставку.
Ранее зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в своем «письме Деду Морозу и Снегурочке» попросил ЦБ активнее проводить интервенции на рынке. Он также пожелал стабильной ситуации на рынке.
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